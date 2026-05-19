Un año después de afirmar que las PASO eran un "gasto innecesario", ahora Petrecca las defendió como "herramienta" 

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, llamativamente (o no), volvió a cambiar de opinión respecto a las PASO. Este ir y venir de opiniones desnuda su intento de utilización por conveniencia del sistema electoral.

A fines de febrero de 2025, el hoy senador provincial destacaba la eliminación de las PASO, haciendo referencia al gasto que implicaban y lo que se podría realizar con ese dinero.

"Fin de las PASO. Un gasto innecesario en un momento donde todos estamos cuidando cada mango. Ahora le toca a la Provincia de Buenos Aires. Que el Gobernador Kicillof destine esos recursos a SEGURIDAD y OBRAS", señalaba el mandatario juninense en "X".

Claro está, en ese momento a Petrecca no le convenía la competencia interna. Sin embargo ahora cambió de opinión, y en su nuevo rol de referente del PRO (aunque integró la lista de Somos en la última elección), afirma que la mejor herramienta para competir el próximo año son las PASO.

"Las PASO son una alternativa. Creo que está este momento una discusión. Y creo que las PASO son herramientas. Quizás hay que discutir la obligatoriedad, pero sin duda han sido herramientas muy ordenadoras y creo que si armamos una gran PASO donde podamos competir aquellos que pensamos más o menos parecido, que tenemos un rumbo parecido, con distintos estilos, con distintos valores, como por supuesto lo marca el PRO, puede ser una posibilidad", declaró Petrecca en una entrevista en "Modo Fontevecchia".

Petrecca, de llamativa presencia mediática en las últimas semanas, busca ahora resurgir como referente del PRO. De hecho, en esa misma entrevista dijo que le "encantaría" que Mauricio Macri compitiera contra Javier Milei en una hipotética PASO nacional.



