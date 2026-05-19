El HIGA Junín inició actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín llevó adelante este lunes una jornada de concientización y difusión destinada a pacientes, familias y vecinos que se acercaron al centro de salud.

La actividad se desarrolló en el hall de acceso del hospital y contó con la participación de las residencias de Tocoginecología y Obstetricia, junto al equipo regional del programa Qunita Bonaerense, quienes brindaron información sobre los derechos vinculados al embarazo, el parto y el nacimiento.

Desde el HIGA destacaron la importancia de promover un modelo de atención basado en el respeto, la información y el acompañamiento. “Creemos que cada nacimiento merece ser vivido con dignidad, información y acompañamiento”, expresaron desde la institución.

Además, remarcaron la adhesión a la Ley Nacional N°25.929 de Parto Humanizado, normativa que garantiza los derechos de las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias durante el proceso de embarazo, trabajo de parto, parto y posparto.

En ese sentido, desde el hospital informaron que las personas embarazadas pueden acercarse para iniciar controles prenatales, realizar ecografías y estudios médicos, completar esquemas de vacunación y elaborar su Plan de Parto junto al equipo de salud.

La Semana Mundial del Parto Respetado se conmemora cada año con el objetivo de visibilizar y fortalecer prácticas de atención que prioricen la autonomía, el respeto y el bienestar integral de las personas gestantes y sus bebés.