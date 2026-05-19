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El HIGA Junín inició actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado

Con un stand informativo en el hall central, el hospital promovió los derechos de las personas gestantes y el acompañamiento durante el embarazo y el nacimiento.

Por Redacción

Martes, 19 de mayo de 2026 a las 09:22

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín llevó adelante este lunes una jornada de concientización y difusión destinada a pacientes, familias y vecinos que se acercaron al centro de salud.

La actividad se desarrolló en el hall de acceso del hospital y contó con la participación de las residencias de Tocoginecología y Obstetricia, junto al equipo regional del programa Qunita Bonaerense, quienes brindaron información sobre los derechos vinculados al embarazo, el parto y el nacimiento.

Desde el HIGA destacaron la importancia de promover un modelo de atención basado en el respeto, la información y el acompañamiento. “Creemos que cada nacimiento merece ser vivido con dignidad, información y acompañamiento”, expresaron desde la institución.

Además, remarcaron la adhesión a la Ley Nacional N°25.929 de Parto Humanizado, normativa que garantiza los derechos de las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias durante el proceso de embarazo, trabajo de parto, parto y posparto.

En ese sentido, desde el hospital informaron que las personas embarazadas pueden acercarse para iniciar controles prenatales, realizar ecografías y estudios médicos, completar esquemas de vacunación y elaborar su Plan de Parto junto al equipo de salud.

La Semana Mundial del Parto Respetado se conmemora cada año con el objetivo de visibilizar y fortalecer prácticas de atención que prioricen la autonomía, el respeto y el bienestar integral de las personas gestantes y sus bebés.