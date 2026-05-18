Cinematográfica persecución por calles de Junín y rutas 188 y 65: chocó a un patrullero para escapar y terminó detenido

Una temeraria huida por las calles de la ciudad y las rutas de la región movilizó a varios móviles policiales este lunes al mediodía, culminando con un fuerte impacto contra un móvil en la Ruta 65 y el arresto de un conductor tucumano.

El violento episodio comenzó alrededor de las 13 horas en la intersección de la Avenida Alvear y Juana Azurduy, en las inmediaciones de los barrios San Juan y Bicentenario. En ese punto, efectivos policiales detectaron la marcha de un Volkswagen Vento gris que circulaba sin la patente colocada. Al intentar interceptar el vehículo para identificar a su ocupante, el conductor ignoró las directivas de los uniformados, aceleró de manera repentina y emprendió una veloz fuga.

El escape dio inicio a una frenética persecución que se extendió por diversas arterias urbanas y se trasladó rápidamente a los trazados viales de la región. El automovilista transitó a alta velocidad por la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 65, para luego realizar una maniobra brusca en dirección a la rotonda de las rutas 7 y 188, continuando su marcha hacia el puente de Lincoln. Ante el peligro que representaba la conducción temeraria del sospechoso, múltiples dependencias se sumaron al operativo cerrojo, incluyendo el refuerzo de móviles pertenecientes a la localidad de Saforcada.

El desenlace de la persecución se produjo sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del Relleno Sanitario. Al verse cercado por el despliegue policial y notar que no tenía vías de escape transitables, el automovilista embistió de forma directa a uno de los patrulleros que le cortaba el paso. El fuerte impacto causó serios destrozos en la unidad oficial y detuvo finalmente la marcha del Volkswagen Vento, que también presentaba graves daños estructurales.

Tras el choque, los uniformados lograron reducir de inmediato al conductor, quien fue identificado como un joven de 28 años oriundo de la provincia de Tucumán. El imputado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial de Junín, enfrentando una causa penal bajo las carátulas de "Resistencia a la autoridad" y "Daño agravado". Por su parte, el automóvil fue secuestrado por las autoridades debido a la total falta de documentación, mientras los peritos de la Policía Científica trabajaban en el lugar del arresto y en el sitio donde quedó dañado el móvil policial para recolectar las pruebas correspondientes.

Fuente junin24

Foto archivo