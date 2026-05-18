Primer sacudón al bolsillo: el tren Retiro-Junín ya cuesta $19.353 y anticipan fuertes aumentos mensuales

El Gobierno Nacional puso en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de jurisdicción nacional. Además del impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medida golpea de lleno a los servicios de larga distancia.

El pasaje en el tren de la línea General San Martín que une Retiro con Junín sufrió su primer aumento del año, alcanzando un valor de $19.353 por tramo en mayo. Este incremento representa el punto de partida de un esquema de ajustes mensuales y escalonados que se extenderá hasta la primavera, encendiendo las alarmas entre los usuarios habituales.

Un esquema escalonado hacia los $31.000

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que este es solo el primer paso de una serie de actualizaciones consecutivas. Quienes utilicen el servicio para viajar a la Ciudad de Buenos Aires verán reflejadas subas los primeros días de cada mes:

Mayo: $19.353 (Tarifa actual)

Junio: $22.286

Julio: $25.218 (Coincidiendo con el receso invernal)

Agosto: $28.150

Septiembre: $31.083 (Tarifa final del ciclo)

Hacia el noveno mes del año, un viaje de ida y vuelta entre ambas cabeceras demandará una inversión superior a los $62.000.

Preocupación en la comunidad local

La crudeza de las nuevas cifras oficiales impacta de forma directa en los presupuestos de estudiantes, trabajadores y jubilados de la región. Históricamente, el sistema ferroviario funcionó como un refugio económico indispensable frente al costo del transporte automotor de pasajeros. Con este nuevo piso tarifario, muchos usuarios frecuentes se verán obligados a reestructurar sus gastos mensuales para sostener el ritmo de viaje.

A nivel oficial, las autoridades argumentaron que los incrementos buscan "garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas".Sin embargo, el impacto en el bolsillo es inmediato y consolida una tendencia de reducción de subsidios que redefine el costo de conectarse con la Capital Federal.