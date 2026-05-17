Fuerte impacto en los bolsillos: La ruta 5 ya fue concesionada y el peaje costará casi el doble, además sumarán una cabina cerca de Chivilcoy

El Gobierno Nacional oficializó la privatización del Tramo Pampa de la Ruta Nacional nº 5 a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía. La adjudicación otorga el control de la crucial vía federal a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA por las próximas dos décadas. El cambio de esquema administrativo impactará de forma directa en el bolsillo de los usuarios de la región, ya que se autorizó un fuerte incremento y una reconfiguración del sistema de recaudación.

El nuevo esquema tarifario establece que el peaje costará 2.850 pesos por cada pase para los vehículos livianos, un valor que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado. Esta cifra representa casi el doble de la tarifa mínima actual, fijada en 1.500 pesos. La propuesta económica de la empresa mendocina resultó ganadora frente a otros tres consorcios privados que competían en la licitación pública nacional.

La reestructuración del corredor vial contempla además una mayor presión para los conductores de la zona de influencia de Chivilcoy y Suipacha. El pliego aprobado determina que la constructora mantendrá las tres estaciones de cobro que ya funcionan en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, pero además sumarán dos nuevas cabinas de peaje, ubicándose una de ellas en Gorostiaga (kilómetro 117) y la otra en Lonquimay (kilómetro 544). De esta manera, el viaje por la región sumará un nuevo puesto de pago obligatorio a pocos kilómetros de Chivilcoy, incrementando los costos logísticos y de traslado diario.

La empresa adjudicataria, con sede en Luján de Cuyo y experiencia en grandes obras urbanas como el Paseo del Bajo, tendrá plenos poderes para la explotación comercial, mantenimiento, ampliación y atención al usuario a lo largo de todo el tramo concesionado.