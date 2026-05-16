La Picasa y el pejerrey: los ejes del nuevo plan de Diego de Alvear para atraer turismo

La laguna La Picasa vuelve a posicionarse en el centro de la agenda productiva y ambiental del sur de Santa Fe. Luego de doce meses de inactividad forzada debido al reducido tamaño de los ejemplares de pejerrey, la comuna de Diego de Alvear puso en marcha una estrategia integral. Este nuevo enfoque busca equilibrar la explotación comercial, el cuidado del recurso natural y el desarrollo de una infraestructura turística que genere empleo genuino y estable para los habitantes de la zona.

El panorama actual muestra señales de alivio pero exige cautela. El presidente comunal, Pablo Sosa, confirmó que la situación hídrica está controlada y que la actividad comercial se reanudó de manera parcial gracias a una notable abundancia de peces. Sin embargo, advirtió que la pesca deportiva continuará inhabilitada por un tiempo más, ya que los pejerreyes detectados todavía no alcanzaron las dimensiones mínimas exigidas por los aficionados y las normativas vigentes.

Para evitar los errores del pasado, donde la sobreexplotación agotaba los cardúmenes de forma cíclica, la gestión local solicitó un estudio biológico integral a los organismos de la provincia. Técnicos especializados arribarán en el corto plazo para evaluar el estado real del ecosistema subacuático. Este diagnóstico científico resultará fundamental para fijar cupos máximos de extracción y determinar pautas claras que permitan la convivencia armónica entre los pescadores comerciales y el futuro regreso de los pescadores deportivos.

La veda prolongada dejó al descubierto la vulnerabilidad social de las familias vinculadas a la actividad en Diego de Alvear. Las mujeres dedicadas al fileteado y procesamiento del pescado requirieron asistencia directa de la comuna para subsistir, mientras que los operarios de los botes debieron emigrar temporalmente hacia el trabajo rural, la obra pública o el transporte general. Esta fragilidad es el principal motor para diversificar la economía local mediante el turismo de cercanía.

La gran apuesta radica en la reciente incorporación de la localidad al proyecto provincial de las Lagunas del Sur santafesino. Este corredor busca enlazar distintos espejos de agua de la región para potenciar ofertas gastronómicas, culturales y recreativas independientes de la extracción pesquera. Sosa anticipó que ya existen empresarios interesados en construir infraestructura de servicios una vez que el pejerrey recupere su porte histórico, un atractivo que suele convocar a miles de visitantes de provincias vecinas.

El único factor de incertidumbre en el horizonte inmediato está ligado a las condiciones climáticas. Si bien los sistemas de bombeo y las obras de defensa funcionan correctamente, los pronósticos de lluvias intensas encendieron las alarmas por la saturación de los suelos. Ante el riesgo de anegamiento en los caminos rurales y accesos clave, la comuna ya gestiona ante el gobierno provincial el envío de maquinaria pesada para intensificar la limpieza preventiva de los canales de drenaje.