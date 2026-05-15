Guillermo Michel propuso diferenciar el tramo técnico del tramo político de la deuda con el FMI para recuperar el crecimiento económico

El diputado nacional del Frente Renovador, Guillermo Michel, advirtió sobre la necesidad de discutir una estrategia de largo plazo respecto de la deuda que Argentina posee con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto sostuvo: “Un tema de esta magnitud requiere de debate y políticas de Estado, donde cada sector aporte su verdad relativa con un mismo objetivo: que la Argentina se desarrolle con una visión productiva, generando puestos de trabajo y ordenándole la vida a la gente”.

A su vez, el legislador nacional sostuvo que “la Argentina tiene que respetar los contratos con los bonistas privados, un principio básico del orden macroeconómico”, a lo que agregó: “Nuestro país también tiene que respetar el acuerdo con el FMI, pero ese acuerdo tiene que analizarse en dos planos: el técnico y el político”. Bajo esta idea, Michel propuso avanzar hacia un “Mecanismo de Financiamiento Ampliado (EFF) para pagar en dos tramos al FMI”. Asimismo, declaró: “No se trata de declarar guerras ni de heroísmos, sino de dar criterio razonable a una deuda tomada en contra de sus propios ideales e incluso de la propia ley argentina”.

En la misma línea, Michel señaló que “Argentina le debe hoy u$s 57.000 millones al Fondo” y remarcó que “entre 2027 y 2032, los pagos al FMI equivalen a más de u$s 59 mil millones, casi el 10% del PBI de nuestro país”. En tal sentido, afirmó que “ese es el problema real de la deuda argentina, y no se resuelve solo con superávit fiscal”.

Por último, el diputado del Frente Renovador aseguró: “La condición para que Argentina pueda recuperar el orden macroeconómico, la solidez externa y, eventualmente, retornar al mercado voluntario es que los acreedores privados cobren primero”. Y concluyó: “La diferencia entre los dos planos del préstamo no es contable: es la distancia entre administrar una crisis cada noventa días y construir, con paciencia, una salida”