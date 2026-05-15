50 años de amor e inclusión: La Escuela Especial N° 502 de Junín celebró su medio siglo de vida

Se llevó a cabo un emotivo acto en las instalaciones de la Escuela de Educación Especial (EEE) N°502 a modo de celebración por el medio siglo de vida alcanzado por la institución, y desde la dirección agradecieron a toda la comunidad por el acompañamiento permanente.

Participaron de la jornada autoridades educativas, directivos y docentes de la escuela, funcionarios municipales, concejales, miembros de la cooperadora, como también egresados y familiares de alumnos que concurren a dicha institución. Hubo una gran variedad de juegos realizados por los chicos y chicas acompañados por los docentes y se descubrieron placas conmemorativas por el aniversario N°50.

Al tomar la palabra en el transcurso del acto, Clara Gauna, directora de la EEE N°502 “Mercedes de San Martín”, agradeció a todas las autoridades presentes y declaró que “hace 50 años atrás nuestro país vivía uno de los momentos más oscuros con la dictadura cívico militar que dejó una huella muy dolorosa en nuestra sociedad, y desde la institución reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y con mantener viva la memoria”, y añadió: “Hace 50 años atrás en nuestra ciudad también se vivió algo hermoso con la creación de esta escuela a la que tanto queremos”.

Seguidamente, Gauna dijo que “en esta escuela los chicos llegan felices porque les encanta estar acá, al igual que las señoritas, los profesores y auxiliares que día a día dan lo mejor de sí con mucho amor y compromiso, y también tenemos mucho acompañamiento por parte de las familias de nuestros queridos alumnos”. Luego, sostuvo que “me siento muy afortunada por ser parte de la Escuela N°502, toda persona que trabaja en esta institución se quiere quedar y en su paso deja huellas que se atesoran a lo largo del camino”.

Además, Clara Gauna señaló que “en esta oportunidad la Escuela N°502 se viste de gala para celebrar su historia, mantener viva la memoria, visibilizar la perspectiva de discapacidad y honrar la enseñanza y celebrarla como se merece”.

Por su parte, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, expuso: “Vivimos un acto hermoso en el que los alumnos y docentes nos hicieron pasar por todas las emociones, nos vamos realmente muy movilizados principalmente por el amor que hay en el equipo de trabajo de esta escuela y que se siente y se ve todo el tiempo”. En continuidad, mencionó que “hay una enorme fortaleza en cada uno de los chicos y las familias que se nota mucho y el trabajo en equipo hace que todo eso se vea reforzado”.

“Felicito a Clara y a todo el equipo de docentes, profesores y auxiliares de la Escuela N°502 por el amor que le ponen a la profesión y a la educación de los chicos y chicas”, resaltó la funcionaria y finalizó: “Me pone feliz por contar en Junín con una escuela con 50 años de trayectoria como la N°502 y deseo un muy feliz cumpleaños a toda la comunidad educativa de este maravilloso lugar”.

Fuente: Gobierno de Junín