Duelo en el deporte de Junín: falleció el histórico entrenador Rubén Rusiñol

La ciudad de Junín se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de Rubén Rusiñol, un referente ineludible de la dirección técnica regional con décadas de trayectoria en el fútbol formativo y profesional. El hallazgo de su cuerpo en su domicilio de la calle Italia al 300 generó una fuerte conmoción entre los vecinos, requiriendo la intervención de las autoridades policiales y judiciales para realizar los peritajes de rigor correspondientes.

Rusiñol formó parte de la histórica primera promoción de entrenadores egresados en 1992 de la escuela Osvaldo Juan Zubeldía. Su vigencia y su enorme legado en el ámbito local habían sido reconocidos de manera oficial apenas unos meses atrás, cuando recibió una emotiva distinción por parte del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín en el salón de la Llama Olímpica del Complejo Municipal General San Martín.

La noticia provocó una inmediata ola de mensajes y condolencias en las redes sociales por parte de allegados, deportistas y comunicadores. Entre las despedidas más sentidas se destacaron las de colegas como Héctor Coirini y Matías Caro, quienes recordaron su generosidad, sus proyectos inconclusos y el rol fundamental que tuvo como maestro y formador de los primeros cuerpos técnicos de la región.

Por su parte, el Club Atlético Rivadavia emitió un comunicado oficial para manifestar su pesar por la pérdida de un hombre profundamente identificado con la historia, el vestuario y los valores de la institución. El club destacó que el compromiso y el amor de Rusiñol por los colores de la entidad quedarán guardados de forma permanente en la memoria grande de la institución, acompañando a su familia en este momento de dolor.