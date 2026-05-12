Desde LLA Junín desestiman el comunicado del PRO: "Nuestro enfoque es la gestión"

El PRO publicó este domingo un comunicado en el que expresó diferencias con el Gobierno y aclaró que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Lo hizo en un escenario político atravesado por la investigación contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en el que los integrantes del partido amarillo marcaron distancia aunque sin nombrar al ex vocero.

“Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”, indicó la fuerza política fundada por Macri.

En Junín, como se sabe, gobierna el PRO con el tándem Petrecca - Fiorini, más allá de que en la última elección jugó con el radicalismo dentro de Somos. Esos vaivenes políticos, que tanto caracterizan al petrequismo, son los que aún no permiten dilucidar con quién van a jugar en las elecciones ejecutivas del año próximo. Porque si bien la relación en la ciudad entre el PRO y LLA es buena, aún queda mucho tiempo para definiciones.

En diálogo con Junín Digital, el concejal de LLA, Diego Cristina, no le dio mayor trascendencia al comunicado del PRO, y aclaró que "nosotros no tenemos como costumbre opinar sobre otra opinión. Nuestra energía la tenemos 100% puesta en el territorio, trabajando para que la provincia se pinte de violeta y el presidente tenga el apoyo necesario para poder profundizar este cambio".

"La gente nos pide soluciones, no comentarios sobre comunicados, así que nuestro enfoque es la gestión y la reelección para sacar el país adelante. Esa es nuestra única prioridad hoy", amplió.