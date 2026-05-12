El Turco se quiere quedar

Por el cuarto punto de la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet, Argentino y Atenas se enfrentan, este martes a las 22.10 horas, en El Fortín de Las Morochas, y con un triunfo el Turco logrará mantener la categoría, en tanto que una derrota obligará a jugar un quinto y definitivo punto en Córdoba.

La serie había comenzado con los dos partidos en el estadio de los cordobeses donde el Griego había conseguido el primer juego por 96 a 93. El segundo fue para los juninenses en el mismo estadio por 84 a 78 y el pasado domingo, en el Barrio de Las Morochas, los Azules se impusieron 61 a 53 dejando la serie match point para el conjunto de Adrián Capelli ya que se disputa al mejor de cinco encuentros.

Cabe destacar que el partido será transmitido por TyC Sports y que la boletería estará abierta desde las 19 horas para la venta de las localidades disponibles.