Funcionario de Fiorini confirmó que la carpa del Santa Paula saldrá de fondos provinciales

En medio de la polémica por la situación de la pileta climatizada del complejo Santa Paula, un funcionario del Gobierno de Junín terminó desmintiendo al intendente interino Juan Fiorini respecto al financiamiento de la nueva carpa que se instalará en el predio.

El subsecretario de Modernización, Educación y Deportes, Juan Campenni, aseguró que la responsabilidad sobre la estructura corresponde a la Provincia de Buenos Aires y reveló además que el gobierno bonaerense mantiene una deuda de cinco meses por el alquiler de la carpa actual.

“Es algo que debería abordar la Provincia de Buenos Aires y todavía no ha dado respuesta de por qué no puede ocuparse del arreglo de la carpa”, afirmó Campenni en diálogo con Grupo La Verdad.

Las declaraciones generan ruido político luego de que desde el entorno de Juan Fiorini se buscara instalar que el Municipio avanzaría con recursos propios para resolver la situación del complejo.

El funcionario municipal reconoció que el problema no estaba contemplado dentro de la planificación original del Fondo Educativo (los cuales envía la provincia) y que afrontar la compra de una nueva estructura obligaría a resignar otras inversiones previstas. “Para comprar la carpa, que es una emergencia, otras cosas no van a poder contar con ese dinero dentro del fondo educativo” señaló

“Dentro de la planificación no estaba previsto puntualmente el tema de la carpa. Pero, como hay una buena planificación, el municipio tiene la posibilidad de hacerse cargo ante una emergencia como esta”, agregó.