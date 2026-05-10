El Turco tomó ventaja

Argentino venció a Atenas por 61 a 83, este domingo al mediodía, en El Fortín de Las Morochas, y se puso dos a uno en la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet que tendrá su cuarto punto el próximo martes nuevamente en Junín.

En un partido de máxima tensión y muy disputado desde lo defensivo, Argentino mostró carácter para sostenerse en los momentos más complejos y terminó construyendo una victoria fundamental ante su gente. El Turco cerró mejor el juego en el tramo decisivo y encontró nuevamente en Franco Balbi a uno de sus grandes líderes dentro de la cancha.

El base fue determinante en el último cuarto, manejando los tiempos del equipo, aportando puntos claves y transmitiendo experiencia en cada posesión caliente. Junto a él, Jeremías Sandrini también finalizó con 16 puntos y fue uno de los máximos anotadores del encuentro. En Atenas, la experiencia y jerarquía de Luciano González mantuvieron a flote al conjunto cordobés con 13 unidades.

Con este resultado, Argentino quedó 2-1 arriba en la serie por la permanencia y tendrá una nueva oportunidad de cerrar la historia el próximo martes, otra vez en el Fortín de Las Morochas y junto a su gente.

Informe y fotos: Prensa Argentino.