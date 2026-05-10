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deportes

El Turco tomó ventaja

Argentino venció a Atenas por 61 a 83, este domingo al mediodía, en El Fortín de Las Morochas, y se puso dos a uno en la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet que tendrá su cuarto punto el próximo martes nuevamente en Junín.

Por Redacción

Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 22:23

Argentino venció a Atenas por 61 a 83, este domingo al mediodía, en El Fortín de Las Morochas, y se puso dos a uno en la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet que tendrá su cuarto punto el próximo martes nuevamente en Junín.

En un partido de máxima tensión y muy disputado desde lo defensivo, Argentino mostró carácter para sostenerse en los momentos más complejos y terminó construyendo una victoria fundamental ante su gente. El Turco cerró mejor el juego en el tramo decisivo y encontró nuevamente en Franco Balbi a uno de sus grandes líderes dentro de la cancha.  

El base fue determinante en el último cuarto, manejando los tiempos del equipo, aportando puntos claves y transmitiendo experiencia en cada posesión caliente. Junto a él, Jeremías Sandrini también finalizó con 16 puntos y fue uno de los máximos anotadores del encuentro. En Atenas, la experiencia y jerarquía de Luciano González mantuvieron a flote al conjunto cordobés con 13 unidades.  

Con este resultado, Argentino quedó 2-1 arriba en la serie por la permanencia y tendrá una nueva oportunidad de cerrar la historia el próximo martes, otra vez en el Fortín de Las Morochas y junto a su gente.  

Informe y fotos: Prensa Argentino.