Cerca de 30 mil juninenses perderían el beneficio de la Zona Fría: Llamativo silencio de Fiorini y el municipio

La tensión por el costo de la energía alcanzó un nuevo pico esta semana luego de que el Ministerio de Economía enviara, el pasado martes 5 de mayo de 2026, un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para insistir con el recorte de la Zona Fría. La iniciativa del gobierno de Javier Milei busca derogar la Ley 27.637 impulsada en 2021, lo que implicaría que casi 30.000 hogares juninenses pierdan el descuento automático justo cuando las tarifas ya registran nuevos aumentos por la quita de subsidios. De concretarse este retroceso legislativo, las facturas de gas en el distrito podrían sufrir subas de hasta un 50%.

Ante esta ofensiva, un bloque compacto de legisladores e intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires salió a rechazar la iniciativa de forma tajante. El reclamo advierte que la medida perjudicaría a los usuarios distribuidos por la mayor parte del territorio bonaerense, ya que eliminaría el subsidio para los residentes de 94 de los 135 municipios.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde la Cuarta Sección: el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, calificó la propuesta como una "agresión" y desafió al Presidente a "venir un 3 de julio" a la región para conocer el rigor del clima, denunciando un total desconocimiento de la realidad del interior por parte del Ejecutivo nacional.

En este escenario de resistencia conjunta entre legisladores y mandatarios municipales, la postura de Juan Fiorini en Junín se destaca por su ausencia. Mientras sus pares advierten que no se puede mirar para otro lado cuando la gente tenga que elegir entre alimentarse o calefaccionarse, el jefe comunal juninense ha optado por el silencio.

Esta actitud alimenta las sospechas en el arco político local sobre una estrategia que prioriza resguardar sus alianzas estratégicas antes que encabezar la defensa de una ley que afecta directamente la calidad de vida de miles de familias en su distrito. El debate queda planteado no solo en términos económicos, sino de representatividad, dejando a Junín en una situación de incertidumbre frente a un invierno que amenaza con ser impagable.