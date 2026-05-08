Vuelco de un acoplado cargado de cereal en la Ruta 7: no hubo heridos

Durante la tarde de hoy, se registró un incidente vial en el kilómetro 207,5 de la Ruta Nacional 7, a la altura de la conocida Curva del Sol. Personal de la Policía Comunal fue convocado de urgencia al lugar tras el vuelco del acoplado de un camión Mercedes Benz que transportaba una carga de cereal.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se produjo en el momento en que el transporte pesado intentaba retomar la circulación al doblar en la rotonda. Por causas que aún se tratan de establecer, el acoplado perdió el equilibrio y terminó volcando de lado sobre uno de sus laterales.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Asimismo, se informó que la carga de cereal quedó esparcida sobre la banquina, lo que evitó la obstrucción de la calzada y permitió que el flujo vehicular en la zona continuara con normalidad, bajo la supervisión de los efectivos policiales presentes.

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