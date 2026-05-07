Llega el Camión de Lácteos y Pastas a Junín

El Camión de Lácteos y Pastas de la Red Precios Justos estará en Junín este sábado 9 de mayo, desde las 10 horas, en la Unidad Básica de la Agrupación Política “La Cámpora” ubicada en Rivadavia 1276, con una amplia variedad de productos a precios accesibles y de marcas reconocidas.

La iniciativa, que recorre distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, ofrecerá productos lácteos, pastas frescas y secos de marcas de primera calidad como La Serenísima, Gandara y La Suipachense, entre otras.

Entre las promociones, estará disponible un combo especial que incluye: dos paquetes de tapas para empanadas, dos paquetes de tapas de pascualina, un kilo de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y un postrecito, todo a un valor promocional de $12.000.

Además, el listado de precios individuales será el siguiente: un litro de leche a $1400, un litro de yogur a $1600, cinco postrecitos a $3500, cinco yogures batidos a $3500 y seis yogures con cereales a $6000.

Los 400 gramos de manteca tendrán un valor de $4400, dos unidades de dulce de leche $4200 y queso crema por dos unidades $5200.

En cuanto a quesos, el kilo de Mar del Plata costará $13.500, el kilo de cremoso especial $6500 y el reggianito $14.500.

El listado de productos y precios incluye: un paquete de torteletis $2000, un paquete de fideos $1800, un paquete de ñoquis $1800, un kilo de ravioles $3100, un paquete de capelleti $2000 y un paquete de sorrentinos $2000.

Tres tapas de pascualina se podrán adquirir por $3800, un tubo rotisero $6500, cinco docenas de tapas de empanadas $4200, tres paquetes de salchichas por seis unidades $3500, diez prepizzas $7500 y tres packs de pan lactal chicos por $5200.

Desde la organización recordaron que la venta se realizará hasta agotar stock y que la atención será, como siempre, por orden de llegada.