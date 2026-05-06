Catorce horas bajo la lluvia por un sueño: 4.000 personas para solo 60 vacantes en un frigorífico de Moreno

Los vecinos de la localidad bonaerense de Moreno se encontraron este miércoles con largas colas de personas desempleadas esperando durante horas bajo la lluvia y el fresco matinal para dejar su currículum vitae en la sede de una empresa frigorífica que anunció en sus redes sociales la toma de hasta 60 empleados. La postal tuvo lugar en un contexto de agravamiento económico por la pulverización de los salarios, la pérdida del empleo formal, la destrucción del tejido empresarial y el crecimiento de la inflación.

Los puestos anunciados en una publicación del frigorífico Cabañas Don Theo, que tiene menos de 24 horas en las redes, son para diferentes sectores: administrativos, recepcionistas, cajeros, carniceros, polleros, choferes, carga y descarga, limpieza, entre otros. Los salarios ofrecidos oscilan entre un millón y un millón trescientos pesos netos.

La recepción de CVs comenzaba a las 11 en la dirección Colectora Sur Acceso Oeste 3046. Sin embargo, hubo gente que hizo cola desde la madrugada para asegurarse estar entre los primeros lugares. Según la estimación de los cronistas que consultaron a las autoridades de la empresa, hubo más de 3.600 personas candidateándose.

“Voy a seguir acá hasta las 17″, contó uno de los pacientes desempleados de la fila a un móvil de Argentina|12. Está hace tres meses sin trabajo por un despido masivo en una fábrica donde ejercía como operario. “Ésta es la realidad. La mentira está en la Casa Rosada”, remarcó.

“La búsqueda de trabajo viene complicada pero estoy con fe. Estoy hace cinco meses, más o menos. La mano viene dura”, señaló otro.

Fernando Magera, encargado de Cabañas Don Theo, indicó a Argentina\12: “Esperaba gente pero no esto. Me sorprendió. Estamos tratando de agilizar la fila para que no haya tanta espera, pero es mucha gente para atender. Son aproximadamente 3.000, según el Municipio″.

“Si el negocio escala se podría llegar a 100 empleados”, motivó. “No hay rango de edad” para preguntar por alguno de los puestos de trabajo, destacó. Sobre la propuesta salarial puntualizó: “El número general salarial ronda el millón y medio de pesos, pero hay muchas escalas en el gremio de la carne”, puntualizó.

Por último, sobre su lectura del panorama económico y el mercado laboral, dijo: “Cómo veo la Argentina... entiendo muy poco o nada de política, pero está en un proceso raro. Es un año un poco más difícil que otros, esa es la verdad”.

“Decido expandirme porque el gremio está en el mínimo histórico del país, y yo creo que hay que apostar a agrandarse, hay que darlo vuelta. Creo mucho en el país y que se va a revertir, y quiero estar ahí en ese momento”, concluyó.

Fuente pagina12