Una juninense detenida con más de medio kilo de cocaína cuando intentaba ingresarla a Junín

Un hombre y una mujer fueron detenidos en las últimas horas acusados de intentar ingresar una importante cantidad de cocaína a la ciudad de Junín, en el marco de una investigación llevada adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

El procedimiento se originó a partir de tareas investigativas que permitieron establecer que dos personas se movilizaban en un automóvil Ford Fiesta blanco con el objetivo de trasladar estupefacientes hacia un domicilio del barrio “La Celeste”. Con intervención del Juzgado Federal de Junín, a cargo del juez Héctor Pedro Plou, la Secretaría Penal del Dr. Tobías Ruedas y la Fiscalía Federal del Dr. Eduardo Norberto Varas, se dispuso un operativo de seguimiento.

Los investigadores realizaron controles dinámicos y estáticos en distintos accesos a la ciudad, logrando ubicar el vehículo en horas de la noche sobre la Autopista de la Ruta Nacional Nº 7, en dirección Chacabuco–Junín. Finalmente, el rodado fue interceptado a la altura de calle Los Quinteros, en el barrio “Villa del Parque”.

En el automóvil viajaban un hombre de 45 años oriundo de Chacabuco y una mujer de 26 años con residencia en Junín, ambos mayores de edad. Tras la requisa, los efectivos encontraron en el interior del vehículo una bolsa de tela que contenía dos envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total superior al medio kilogramo. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares, el automóvil y tickets de peaje que permitieron reconstruir el recorrido.

A partir del procedimiento, la Justicia Federal ordenó la realización de tres allanamientos: en el domicilio de la mujer detenida, en una vivienda vinculada a familiares de un interno alojado en la Unidad Penitenciaria de Junín y en dicha unidad carcelaria.

En este último lugar se investigó la posible participación de un detenido identificado como E.V., alias “Tato”, quien sería uno de los presuntos cabecillas de la organización dedicada al transporte y distribución de estupefacientes en la región.

Según se informó, el hombre cuenta con antecedentes y ya había sido investigado en causas similares.

La pesquisa sostiene que los detenidos cumplían un rol dentro de la estructura, encargándose del traslado de la droga para su posterior fraccionamiento y distribución en Junín y otras localidades.

Por disposición del juez federal, ambos ocupantes del vehículo quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 y alojados en dependencias policiales. Asimismo, otro hombre de 24 años también fue imputado en la causa. En tanto, no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

Nota chacabucoenred

