El Ministerio de Salud bonaerense entregó equipamiento informático a los municipios de Junín y Alem

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Región Sanitaria III, hizo entrega de equipamiento informático a los municipios de Junín y Leandro N. Alem como parte de la política provincial de fortalecimiento del primer nivel de atención y consolidación de la Historia de Salud Integrada (HSI).

Cada municipio recibió 20 computadoras completas, 5 impresoras multifunción y lectoras de documentación, insumos esenciales para garantizar el funcionamiento del sistema digital de salud en los efectores municipales.

En Junín el acto de entrega estuvo encabezado por la directora ejecutiva de Región Sanitaria III, Lucrecia López; y en representación del Gobierno Local asistió el secretario de Salud, Gabriel D’Andrea; y la subsecretaria, Gabriela Franchi.

Por su parte, en Alem, López entregó el equipamiento al intendente municipal Carlos Ferraris, quien estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Nancy Grimaldi; y el director del Hospital, Leonardo Torsiglieri.

Es importante remarcar que HSI permite registrar de manera digital y unificada la historia clínica de cada paciente, facilita el seguimiento longitudinal de su salud, reduce errores en la atención, agiliza las derivaciones entre niveles y garantiza que cualquier efector de la red pueda acceder a la información necesaria para brindar una atención oportuna y de calidad. Su implementación fortalece la continuidad de los cuidados y la integración entre el sistema municipal y el provincial.

En el caso de Junín, la entrega tiene un valor estratégico particular, ya que el municipio fue declarado prioritario para la implementación de la HSI hace dos años, y este equipamiento representa un paso concreto para consolidar ese proceso y garantizar la real vinculación entre el sistema de salud municipal y el provincial.

DEMANDA CONSTANTE

Finalizados los actos de entrega, Lucrecia López explicó: “Este equipamiento llega en un momento crítico para el sistema de salud público, donde la demanda no para de crecer y los municipios necesitan herramientas concretas para dar respuesta”.

Completo: “Dotar a los efectores de primer nivel con tecnología adecuada no es un detalle administrativo: es una condición para que el sistema funcione como red”.

“Que Junín pueda avanzar en la implementación plena de la HSI significa que el paciente que se atiende en un CAPS municipal va a poder ser visto, seguido y derivado dentro de un sistema integrado. Eso es lo que necesitamos: que la información viaje con el paciente, no que el paciente tenga que repetir su historia en cada lugar que va”, finalizó.

Por último, es importante destacar que la entrega de equipamiento se enmarca en la política provincial de consolidación de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, que busca superar la fragmentación histórica entre los sistemas municipal y provincial, garantizando que todos los habitantes de la región accedan a una atención de salud oportuna, continua y de calidad independientemente del municipio donde vivan.