Amenaza de bomba en la Escuela Normal: allanamientos, secuestro de celulares y dos menores imputados

La ciudad de Junín se vio conmocionada por un grave episodio de intimidación pública que tuvo como blanco a la Escuela Normal N° 8. El hecho se desencadenó tras un llamado de emergencia a los servicios de emergencia que alertaba sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en el establecimiento educativo. Ante la amenaza, personal de la Dirección de Explosivos de Junín se desplazó de inmediato al lugar para activar los protocolos de seguridad vigentes, procediendo a la evacuación preventiva de aproximadamente 650 personas entre alumnos, docentes y personal administrativo. Luego de una exhaustiva inspección ocular en todo el edificio, los especialistas confirmaron que el resultado era negativo, no hallándose elementos peligrosos ni daños materiales.

La investigación judicial, coordinada por la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial Junín, avanzó con celeridad mediante la intervención de la DDI local. A través de tareas de inteligencia y rastreo, se ordenaron dos allanos de urgencia para dar con los responsables del llamado. El primero de los operativos se realizó en una vivienda del Barrio Belgrano, donde los efectivos secuestraron un teléfono iPhone 15. En forma simultánea, un segundo procedimiento tuvo lugar en la zona céntrica de la ciudad, culminando con el secuestro de un iPhone 11. Ambos dispositivos fueron puestos a disposición de la justicia para ser sometidos a peritajes técnicos por parte del área de Tecnología de Gestión de la Información.

En cuanto a la situación de los menores implicados, la fiscalía dispuso que se cumplimenten los recaudos legales correspondientes bajo la carátula de intimidación pública. Si bien los jóvenes ya han sido identificados e imputados en el marco de la causa, las medidas procesales definitivas se determinarán una vez que se obtengan los resultados del análisis de la evidencia digital recolectada en los teléfonos secuestrados. Por el momento, el caso resalta la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y el inicio de un proceso judicial que busca sentar precedentes sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas que alteran el orden público.