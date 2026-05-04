Petrecca habló de “prensa libre” pero respalda a un Gobierno que restringe el acceso a periodistas

El senador bonaerense Pablo Petrecca publicó un mensaje en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el que destacó el rol del periodismo y advirtió que “sin prensa libre no hay democracia”. Sin embargo, su posicionamiento generó cuestionamientos por su respaldo al gobierno nacional de Javier Milei, que amntiene una disputa cuerpo a cuerpo con el periodismo.

“Sin prensa libre, no hay democracia. Solo propaganda. Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos que el periodismo no es un privilegio: es el derecho de la sociedad a saber”, expresó Petrecca a través de sus redes sociales.

El mensaje se da en un contexto donde la administración nacional ha sido cuestionada por limitar el vínculo con la prensa, con restricciones en coberturas y un manejo más cerrado de la comunicación oficial, lo que generó críticas desde distintos sectores del periodismo.

En ese marco, también se puso el foco en la propia trayectoria de Petrecca durante su paso por la intendencia de Junín. Distintos sectores locales recuerdan que durante su gestión no fueron habituales las conferencias de prensa abiertas y que mantuvo una relación selectiva con medios de comunicación, evitando el contacto con algunos espacios periodísticos.