Tragedia en el automovilismo regional: falleció un conocido piloto en un choque frontal entre dos camionetas

El automovilismo zonal se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luciano Bathis, piloto del Supercar en la categoría C.R.A.S., en un trágico accidente ocurrido cerca del mediodía de este domingo 3 de mayo de 2026. El siniestro se produjo en un camino de tierra que une Fortín Olavarría con la localidad de Sundblad, donde dos camionetas colisionaron de frente por causas que aún son materia de investigación. Debido a la violencia del impacto, ambos conductores perdieron la vida de manera instantánea.

Además de las víctimas fatales, el choque dejó un saldo de tres personas heridas: dos jóvenes de 20 y 17 años, y un menor de 7 años de edad. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de América con lesiones de diversa consideración. La noticia ha causado una profunda conmoción en los boxes y talleres de la región, donde Bathis era muy querido por su carisma y su entrega al deporte motor.

(Foto:Rivadavia on line)