Llegaron dos aulas móviles a la Escuela Secundaria N° 23 “El Carpincho”

En el marco del fortalecimiento de la educación pública, la Escuela Secundaria N° 23 “El Carpincho” de Junín, recibió dos aulas móviles enviadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dando respuesta a una demanda concreta de la comunidad educativa y acompañando el crecimiento de la institución.

Desde la Jefatura de Inspección se destacó en un comunicado de prensa que "la llegada de estos nuevos espacios se inscribe en una política educativa que pone en el centro a las escuelas, entendiendo que cada decisión en materia de infraestructura impacta directamente en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y familias. Se trata de acciones que no son aisladas, sino parte de una planificación que busca sostener y mejorar el sistema educativo, con una mirada integral y comprometida con el territorio".

Paola Berro: "Cuando el Estado está presente, las respuestas llegan"

"En un contexto donde la escuela sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural y comunitario, estas medidas reflejan un Estado presente que escucha las necesidades, articula respuestas y trabaja de manera sostenida para garantizar condiciones más justas para enseñar y aprender. La incorporación de estas aulas móviles es también una forma de acompañar el trabajo diario que se lleva adelante en cada institución, reconociendo el esfuerzo de quienes sostienen la educación pública todos los días", señalaron autoridades educativas provinciales.

Al respecto, la jefa distrital, Paola Berro, expresó: “Estas aulas móviles son una muestra clara del compromiso de la Provincia con la educación pública. Cuando el Estado está presente, las respuestas llegan y se traducen en mejores condiciones para nuestras escuelas y para toda la comunidad educativa. Seguimos trabajando con una mirada puesta en ampliar derechos y en fortalecer cada una de nuestras instituciones. Más Estado, más educación, más comunidad."

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires continúa avanzando con políticas públicas concretas que ponen a la educación en un lugar central, reafirmando la importancia de acompañar a las escuelas con recursos, planificación y decisiones que impacten de manera directa en la calidad educativa y en el futuro de las y los estudiantes.