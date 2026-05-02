Comerciantes de la zona céntrica piden ampliar el estacionamiento medido para frenar la caída de ventas

La Sociedad Comercio e Industria de Junín encabezó una reunión estratégica con concejales y representantes del Grupo Junín para exponer una problemática que afecta la rentabilidad del sector céntrico. Según explicaron los propios comerciantes, la unificación y reducción previa de la zona de estacionamiento medido generó un efecto indeseado: los espacios de aparcamiento terminan siendo utilizados de forma permanente por residentes o empleados, eliminando la disponibilidad de lugares para quienes desean realizar compras rápidas o trámites en la zona. Esta falta de fluidez en el tránsito se traduce en una pérdida de competitividad frente a otros centros comerciales y agrava la situación económica de los negocios locales.

Sin embargo, el avance de esta iniciativa plantea un escenario complejo para los vecinos de las zonas periféricas al actual radio de control. De aprobarse la ampliación de una cuadra en cada límite, aquellos residentes que hoy estacionan libremente frente a sus domicilios pasarían a quedar dentro de la zona tarifada. Esto implicaría una carga económica diaria para quienes viven en estas arterias o, en su defecto, los obligaría a desplazar sus vehículos aún más lejos del centro, trasladando el problema de la saturación de espacio a nuevos barrios. El desafío para el cuerpo legislativo será ahora equilibrar la necesidad de rotación comercial con el impacto directo en el bolsillo y la comodidad de los habitantes de estas zonas residenciales.