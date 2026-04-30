La Provincia entregó dos nuevas aulas modulares a la Secundaria 23 de El Carpincho

En un paso decisivo para garantizar el derecho a la educación en sectores periféricos de Junín, la Escuela Secundaria N° 23 “Escuela del Carpincho” incorporó dos nuevas aulas modulares que ponen fin al uso de espacios improvisados. La llegada de estas estructuras es el resultado directo de las gestiones sostenidas por el Consejo Escolar ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por el gobernador Axel Kicillof, atendiendo a una solicitud de la directora Malvina Cadenas frente a la falta de espacio físico.

Las unidades, que ya se encuentran en el predio, miden seis por cinco metros cada una y cuentan con equipamiento de climatización frío-calor, doble acceso y cuatro ventanas, asegurando un entorno adecuado para el desarrollo de las clases. Hasta esta intervención, parte del alumnado se veía obligado a estudiar en pasillos o sectores cercanos a la cocina debido al constante crecimiento de la matrícula, conformada en gran parte por estudiantes que provienen de la Escuela Primaria 17 y que recorren largas distancias para asistir.

Desde la comunidad educativa destacaron que, en un contexto económico complejo marcado por el recorte de más de 22 billones de pesos por parte del gobierno nacional hacia la administración bonaerense, la gestión de Axel Kicillof mantiene la prioridad en la infraestructura escolar. El acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no solo se manifiesta en estos módulos, sino también en la reactivación del proyecto integral para la construcción del edificio propio, retomando los planos y lineamientos técnicos necesarios para concretar la obra definitiva.

La instalación eléctrica de las nuevas aulas comenzará de inmediato para que los estudiantes puedan utilizarlas a la brevedad. Esta acción conjunta entre el Consejo Escolar y la Provincia reafirma el compromiso de brindar respuestas concretas a las escuelas rurales y de zonas alejadas, transformando el esfuerzo de los alumnos en oportunidades reales de aprendizaje en condiciones dignas.