Un investigador de la UNNOBA revoluciona la construcción y se alza con el Premio Balseiro 2026

El investigador de la UNNOBA, Alejandro Mateos, ganó el Primer Premio Balseiro 2026 en la categoría “investigador joven”. La distinción fue otorgada por el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, como resultado de la innovación que llevó adelante Mateos en la industria de la construcción.

En esta edición se premiaron las iniciativas “más importantes de vinculación tecnológica” de las universidades (o institutos de investigación, desarrollo e innovación) con los sectores de la producción. Dentro de los Premios Balseiro 2026, hubo dos categorías: “innovaciones de alto impacto social o productivo en las cuales hayan participado Universidades u otras entidades” y “proyectos en estado avanzado de desarrollo”. Dentro de la segunda categoría, a su vez, hubo otras tres subcategorías: la primera, premió a las instituciones, la segunda a los grupos y la tercera a las personas (investigadoras e investigadores).

La institución que le otorgó a Alejandro Mateos el Primer Premio dentro en la categoría “investigador joven” estuvo integrado por científicos/as, tecnólogos/as, empresarios/as, funcionarios/as nacionales y provinciales, dirigentes de diversas entidades y profesionales independientes.

Luego de Mateos, en orden de mérito fueron premiados Martín Ignacio Thames (Universidad Nacional de Salta), por su trabajo sobre la composición química del litio; Juan Pablo Real (Universidad Nacional de Córdoba), por su labor en impresiones 3D de alimentos personalizados; y María Clara Pagliaricci (Universidad Nacional del Comahue), por su desarrollo en la construcción de biosensor destinado al monitoreo de la corrosión microbiológica en la industria petrolera.

Alejandro Mateos nació en Arenaza, un pueblo del partido de Lincoln, y estudió Ingeniería Mecánica en la UNNOBA. Desde hace once años trabaja como investigador en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras (LEMEJ) que funciona en el predio del Edificio Raúl Alfonsín, ubicado en Sarmiento 1169, Junín. “Tuve el privilegio de dirigir un proyecto de investigación sobre placas de poliestireno expandido para ser usadas en la industria de la construcción en una convocatoria de la UNNOBA. Incluso, llegué a dirigir al ingeniero Luis Lima, con más de 60 años de trayectoria en la ciencia”, evoca Mateos.

Según relata, a lo largo del proceso de investigación el equipo se dio cuenta de que “se estaba ante algo realmente innovador”. Por eso, iniciaron el proceso para “patentar el desarrollo”, lo cual finalmente se logró en 2024. “Fue la primera patente de nuestra Universidad”, expresa el investigador de la UNNOBA.

En la actualidad, el equipo científico del LEMEJ se encuentra trabajando con una empresa para poder transferir la tecnología, de manera que, en un futuro, sea aplicada en la construcción. “Me llena de orgullo haber participado de un desarrollo que, sin dudas, va a revolucionar la industria de la construcción”, señala Mateos, actual director ejecutivo del LEMEJ.