Junín recibió alcoholímetros y refuerza los controles de tránsito con apoyo provincial

La senadora bonaerense Valeria Arata encabezó en Junín una actividad junto a Cristian Vázquez, representante del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en la que se concretó la entrega de alcoholímetros y alómetros al intendente interino Juan Fiorini y al equipo de seguridad vial local.

El objetivo de la iniciativa es reforzar los controles de tránsito en la ciudad, en un contexto donde la seguridad vial se mantiene como una de las principales preocupaciones. El equipamiento permitirá intensificar los operativos y mejorar las herramientas con las que cuenta el municipio para prevenir conductas de riesgo al volante.

Durante la actividad, Arata remarcó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que no solo involucra al Estado, sino también a la comunidad en su conjunto. En ese sentido, subrayó la importancia de acompañar las políticas públicas con recursos concretos y de respaldar el trabajo cotidiano de los equipos que realizan controles en la vía pública.

Además de la entrega, la legisladora recorrió el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Junín, donde se coordinan tareas vinculadas a la prevención y al seguimiento de distintas situaciones que afectan la seguridad en la ciudad.