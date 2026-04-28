Tragedia en Ruta 7: falleció un motociclista tras permanecer internado por un choque contra un perro

Tras horas de angustia e incertidumbre, se confirmó el fallecimiento de Sebastián Rotondaro, el motociclista de 56 años que había protagonizado un grave accidente vial en la tarde del pasado domingo sobre la Ruta Nacional 7. Rotondaro permaneció internado en el Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la severidad de sus heridas.

El hecho se produjo cerca de las 19:00 horas a la altura del kilómetro 205. El vecino se desplazaba en una motocicleta Honda de 750cc cuando perdió el control del rodado. Si bien en una primera instancia circularon versiones sobre la posible implicancia de un camión, las pericias posteriores descartaron la participación de terceros vehículos.

La clave del siniestro fue hallada a pocos metros del lugar: los efectivos policiales encontraron un perro sin vida sobre la calzada, confirmando que el impacto imprevisto contra el animal fue lo que provocó que el motociclista perdiera la estabilidad y terminara sobre la cinta asfáltica.

Pese a los esfuerzos de los profesionales médicos tras su ingreso al centro de salud local, las lesiones sufridas resultaron fatales. El fallecimiento de Rotondaro ha causado un hondo pesar en las localidades de Chacabuco y Rawson, de donde era oriundo.

Fuente quepensaschacabuco