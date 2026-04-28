Villa Belgrano se pronunció tras los incidentes ante Rivadavia de Lincoln

El Club Atlético Villa Belgrano difundió un comunicado oficial tras los incidentes ocurridos el pasado 26 de abril en la cancha de Rivadavia de Lincoln, donde se registraron hechos de violencia una vez finalizado el encuentro de Primera División.

Según detallaron desde la institución, la jornada se había desarrollado con normalidad hasta el cierre del partido. Sin embargo, cuando los jugadores ya se encontraban en los vestuarios y el público comenzaba a retirarse, se produjo una escalada de enfrentamientos entre simpatizantes de ambos clubes, que luego continuaron fuera del estadio.

Desde Villa Belgrano señalaron que, pese a la intervención de algunos integrantes del club para retirar a sus hinchas, los disturbios persistieron hasta la llegada de la policía. En base a la información recabada, indicaron que hubo alrededor de 20 personas demoradas y al menos un lesionado.

El comunicado también puso el foco en el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro. Según remarcaron, solo había ocho efectivos policiales, de los cuales cinco se encontraban dentro de la cancha, lo que consideraron insuficiente para prevenir los incidentes. Recién con la llegada de refuerzos se logró dispersar a los involucrados.

En ese marco, la institución expresó su repudio a todo tipo de violencia y sostuvo que viene trabajando desde hace años para prevenir este tipo de situaciones. No obstante, advirtieron que se trata de una problemática social que excede a los clubes y requiere el compromiso de distintos actores.

Además, remarcaron que lo sucedido no es un hecho aislado, sino parte de una realidad que también afecta a otros clubes de Junín y la región. Como antecedente, recordaron que meses atrás se disputaron partidos sin público debido a episodios similares.

Por último, desde Villa Belgrano señalaron el impacto que estos hechos generan, tanto en lo social como en lo económico, al mencionar pérdidas por suspensión de ingresos, daños materiales y mayores costos en operativos de seguridad. Aun así, afirmaron que continuarán trabajando para mejorar las condiciones de prevención y evitar que estos episodios se repitan.