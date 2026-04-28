Detuvieron a un hombre que permanecía prófugo por un robo domiciliario

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín lograron capturar en las últimas horas a un hombre de 41 años sobre quien pesaba una orden de detención activa. El procedimiento se concretó a partir de una serie de tareas investigativas que permitieron localizar el paradero del sospechoso, quien se encontraba oculto para evadir a la justicia en el marco de una causa caratulada como robo y otros delitos acumulados.

La detención se produjo mediante un operativo dinámico y discreto en la zona donde se movía el implicado. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo en la intersección de las calles República y Rioja, cumpliendo así con el requerimiento del Juzgado Correccional N°2 del Departamento Judicial de Junín.

El hecho que originó la investigación ocurrió en una propiedad de la calle Riobamba, perteneciente a una mujer de 50 años. La víctima denunció que, tras ausentarse de su casa entre el mediodía y las tres de la tarde, descubrió que autores desconocidos habían forzado la cerradura del portón del garaje para ingresar a la vivienda.

Una vez adentro, los delincuentes se alzaron con un importante botín compuesto por un televisor Philips de 55 pulgadas, una notebook Lenovo gris, un iPhone 8 blanco y una pistola de aire comprimido que funciona como réplica de una Glock. Además, la damnificada reportó el faltante de dinero en efectivo, ropa, tres acolchados y dos pares de zapatillas de las marcas Axis y Nike. El detenido ya se encuentra bajo custodia y a disposición de las autoridades pertinentes para avanzar con el proceso judicial.