Pasacalles contra Milei en la Ruta 7 por el abandono de la Autovía

En las últimas horas, aparecieron pasacalles con críticas al presidente Javier Milei sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Chacabuco, en reclamo por el abandono de la obra de la Autovía.

Los carteles surgieron luego de que se conociera la decisión del Gobierno nacional de habilitar la instalación de nuevas cabinas de peaje en distintos tramos, lo que generó malestar en la región ante la falta de avances en la infraestructura vial.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la paralización de la Variante Chacabuco, una obra que se encuentra en un 90% de ejecución y que permitiría mejorar la circulación y la seguridad en un punto clave del corredor. A esto se suma la situación del tramo Carmen de Areco - Chacabuco, también frenado.

La aparición de los pasacalles refleja el creciente reclamo de usuarios y sectores locales que advierten por el deterioro de la Ruta 7 y la necesidad de retomar las obras para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad en una de las principales arterias de la provincia.