Desde el municipio relativizan el envío de fondos extra de provincia: Quieren más recursos

La gestión del intendente interino Juan Fiorini recibió esta semana un desembolso de 50 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 15.561. Aunque se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, el Ejecutivo local adoptó una postura de marcada cautela al contrastar la asistencia financiera con los actuales valores de mercado de la construcción.

La secretaria de Hacienda, Lorena Linguido, señaló que el costo de pavimentar una sola cuadra de asfalto ya alcanza los 60 millones de pesos. Bajo esta métrica, el aporte provincial de poco más de 50 millones llevó a la funcionaria a encuadrar el recurso simplemente como un complemento para un "plan más amplio" de infraestructura que la comuna deberá costear con otros fondos.

Esta postura oficial subraya que los fondos girados por la administración de Axel Kicillof no representan una solución de fondo ante la escalada de costos. Sin embargo, mientras la funcionaria desglosa la insuficiencia de los fondos girados desde La Plata, el Ejecutivo municipal no ha emitido críticas hacia la eliminación total de las partidas nacionales que afecta directamente al distrito.

El municipio cuestiona por escaso el flujo provincial, pero evita pronunciarse sobre el desfinanciamiento del Gobierno Nacional que mantiene proyectos estructurales —como el complejo de viviendas Procrear II o la Variante Chacabuco de la Ruta 7— bajo una absoluta incertidumbre.

De esta manera, la gestión de Fiorini se enfoca en la brecha entre el auxilio bonaerense y los costos reales, mientras administra la parálisis de la obra federal sin confrontar con la administración central.