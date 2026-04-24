La Corte bonaerense rechazó un nuevo recurso de Jorge Fernández y la condena entra en su tramo final

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa del exintendente de Lincoln, Jorge Abel Fernández, en la causa por enriquecimiento ilícito, y dejó así el expediente en condiciones de avanzar hacia la ejecución de la condena.

El planteo había sido impulsado por los abogados Humberto Ariel Pastor y Carlos Diego Berteri, quienes buscaban llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación tras cuestionar por “arbitrariedad” el rechazo previo de una queja. Sin embargo, el máximo tribunal bonaerense rechazó esa vía y ratificó lo actuado en instancias anteriores.

Fernández, actual titular del PJ local, fue condenado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense por hechos de corrupción cometidos entre 2009 y 2012 durante su gestión al frente del municipio. En ese fallo, los jueces Carlos A. Natiello y Mario E. Kohen confirmaron la culpabilidad por defraudación a la administración pública mediante el uso de documentación falsa, aunque descartaron la figura de asociación ilícita.

Las sucesivas ratificaciones judiciales configuran el denominado “doble conforme”, es decir, la coincidencia de dos tribunales superiores en el mismo sentido, lo que refuerza la solidez del fallo condenatorio.

Con este nuevo rechazo, la causa ingresa en la etapa de definición y adecuación de la pena, paso previo a su eventual cumplimiento efectivo.

En el plano político, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, sostuvo que “toda la vía recursiva de la provincia ya fue agotada” y subrayó que la Justicia acreditó “58 hechos de corrupción”, al tiempo que anticipó que impulsarán la ejecución de la condena.

Fuente latecla