Imperatori: “Nuestro objetivo es conservar la Nación y ganar la provincia de Buenos Aires”

El coordinador de La Libertad Avanza en Junín, Mauro Imperatori, se refirió a la reciente reunión seccional del espacio realizada en Carlos Casares, de la que participaron los 19 coordinadores distritales de la Cuarta Sección Electoral.

Según detalló a Junín Digital, se trata de encuentros que se realizan de manera periódica y que tienen como objetivo principal el intercambio de experiencias entre los distintos distritos. “No todas las localidades tienen las mismas realidades, incluso están gobernadas por distintas fuerzas políticas”, explicó, al tiempo que destacó la importancia de compartir diagnósticos y propuestas.

Imperatori señaló que durante estas reuniones también se abordan temas vinculados a la articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales, así como cuestiones de índole legislativa y política. En ese marco, mencionó que se trabaja en la formación de cuadros y en la elaboración de estrategias de cara al futuro.

Además, adelantó que está previsto que uno de los próximos encuentros se realice en Junín, lo que permitiría al distrito ser sede de este tipo de instancias de coordinación regional.

Por último, el dirigente remarcó que estos espacios también están atravesados por la mirada electoral, con el objetivo de “conservar la presidencia de la Nación y ganar la provincia de Buenos Aires”. No obstante, aclaró que se trata principalmente de reuniones técnicas, orientadas al análisis de situación y al intercambio de opiniones, una práctica habitual en todos los espacios políticos.