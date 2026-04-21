Detenciones en Junín: la policía esclareció cuatro robos tras una serie de operativos

Tras un allanamiento, un hombre de 45 años fue aprehendido en Junín en orden al delito de Robo. El denunciante aseguró que fue interceptado en la vía pública por dos masculinos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos amenazó con sacar un arma y le sustrajo un celular marca Motorola G32, para luego darse a la fuga.

Tomando intervención en el caso detectives de la UFIJ NRO. 06 del Departamento Judicial Junín, a fines de establecer la autoría de los hechos, realizaron tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Lograron identificar a uno de los sujetos domiciliado en Junín, solicitando allanamiento para su morada.

En el mismo se secuestró una motocicleta marca Mondial 110 cc color negro utilizada en el hecho. El hombre resultó aprehendido y notificado del artículo 60 del CPP.

Aprehendidos por ingresar a un domicilio y sustraer dinero y documentación

Efectivos del Comando de Patrullas fueron comisionados a un domicilio del barrio Fátima por un ilícito. Al arribo, mantienen entrevista con la moradora de la vivienda, una mujer de 18 años, quien informa que instantes antes su ex pareja junto a otro sujeto habían ingreso a la misma y tras agredirla le sustrajeron dinero en efectivo y documentación para luego retirarse.

Con los datos obtenidos, los efectivos dispuestos en la búsqueda de los delincuentes, procedieron en inmediaciones de calles Italia y Newbery a la aprehensión del sujeto mayor de edad que ingresara al domicilio en cuestión conjuntamente con la ex pareja de la damnificada.

El sujeto aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia. Continuando con las tareas investigativas, pesquistas de la Seccional Primera realizando tareas de campo, procedieron posteriormente en calles Vta. De Obligado y Quintana a efectivizar la detención del restante sujeto y pareja de la damnificada, un hombre de 26 años, el cual fue trasladado a sede policial para ser puesto a disposición de la Justicia. Ambos sujetos quedaron detenidos por los delitos de ROBO Y DAÑO EN CONCURSO REAL.

Aprehendido por un ilícito en un comercio

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera, momentos en que se hallaban realizando trabajos de campo en el marco de causas en trámite, procedieron en calles Roque Saenz Peña y Gandini a efectivizar la aprehensión de un sujeto mayor de edad, oriundo de la localidad de Moreno del Conurbano Bonaerense, tras hallarse vinculado a un hecho delictivo ocurrido días atrás.

El mismo sucedió en un comercio dedicado a la venta de prendas de vestir ubicado en Av Benito de Miguel al 400 aproximadamente del barrio Las Morochas.

El sujeto implicado fue identificado luego de que los investigadores llevaran a cabo el análisis de las cámaras de seguridad del comercio. El mismo quedo imputado por el delito de HURTO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Aprehendido por un escruche en una vivienda

Tras tomarse conocimiento sobre un escruche en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Ameghino y Francia, efectivos del Comando de Patrullas dispuestos en el hecho se dispusieron a la búsqueda del delincuente tras obtener características del mismo.

Realizando recorridas tendientes a dar con el mismo, en calles Arenales y Avellaneda logran interceptarlo, tratándose de un sujeto de 39 años, ofreciendo resistencia a los uniformados que intervenían en el procedimiento, procediéndose rápidamente a su aprehensión.

En poder del mismo se secuestraron dos bolsas con objetos antiguos de cobre y bronce que fueran sustraídos de la vivienda. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de ROBO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y puesto a disposición de la Justicia.

Fuente laverdad