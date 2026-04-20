El arte social de Rubén Sassano llega al MUMA con una mirada crítica sobre la realidad urbana

La exposición del artista Rubén Sassano quedó habilitada en el Museo Municipal de Arte “Ángel María de Rosa” (MUMA), en una apertura que reunió a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro con el arte contemporáneo impulsado por la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín. En este contexto, los presentes pudieron disfrutar también de una propuesta de danza que acompañó la inauguración, aportando una dimensión escénica a la experiencia.

El evento contó con la presencia del propio autor, quien destacó la convocatoria del área de Cultura y valoró las condiciones del museo para el montaje de la obra, la cual propone una mirada crítica sobre la problemática de la indigencia y las personas en situación de calle. La misma estará abierta al público hasta el 14 de junio, con entrada libre y gratuita para quienes deseen recorrerla.

Cabe recordar que la muestra «Gráfica Cartonera Conurbana» presenta dos ejes fundamentales del trabajo de Sassano, la gráfica cartonera en expansión y la serie “Opresión”, ambas atravesadas por una fuerte impronta social. Al mismo tiempo, incorpora representaciones ligadas a creencias populares como el Gauchito Gil y reflexiona sobre las marcas del aislamiento y el encierro durante la pandemia.

Durante la apertura, Rubén Sassano, artista a cargo de la muestra “Gráfica cartonera conurbana”, expresó en primer lugar su agradecimiento al equipo de Cultura del Gobierno de Junín y al Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa (MUMA) por el acompañamiento recibido, destacando especialmente la calidez en la recepción y el cuidado de las instalaciones: “Me sorprendió mucho el museo, está muy bien cuidado, y eso es muy importante, porque habla de una decisión de sostener y valorar estos espacios culturales, es muy importante y emocionante la posibilidad de exponer en la ciudad como una oportunidad significativa para compartir mi trabajo con una nueva comunidad”.

En cuanto al contenido de la muestra, explicó que “la obra surge de una profunda observación de la vida cotidiana en el conurbano y en las grandes ciudades, donde se rescatan escenas y realidades sociales que muchas veces pasan desapercibidas, como personas en situación de calle o trabajadores que subsisten a partir de la recolección de cartón”.

“También incorporo en la exposición elementos de la cultura popular, como la figura del Gauchito Gil, destacando su permanencia en el imaginario colectivo y la vigencia de su culto, al tiempo que busco reflejar tradiciones y momentos propios del pueblo, como el ritual del asado en obras en construcción, con el objetivo de poner en valor esas expresiones que forman parte de la identidad social y cultural”, detallo para cerrar en un contexto de emoción por la apertura de la muestra.

Por su parte, Guillermo Paulucci destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro entre el arte y la comunidad, subrayando el rol de los espacios culturales municipales como ámbitos abiertos y accesibles para todos los vecinos: “Sin dudas la llegada de Sassano a la ciudad generó algo distinto, es muy importante poder contar con una muestra como la suya en el museo, porque no solo enriquece la agenda cultural, sino que también invita a reflexionar sobre realidades que forman parte de nuestra sociedad”.

En esa misma línea, remarcó que “la obra del artista aborda temáticas sensibles vinculadas a problemáticas sociales presentes en las grandes urbes, como la vida en la calle y las dificultades de acceso al trabajo, las cuales son representadas a través de una mirada artística que interpela al espectador, consideramos que es fundamental que este tipo de muestras puedan circular por distintos espacios culturales de la provincia y el país, ampliando el acceso del público y promoviendo una mayor conciencia colectiva sobre estas realidades, al tiempo que posicionan al museo como un espacio activo dentro del circuito cultural”.

“La exposición va a estar abierta al público de manera libre y gratuita hasta el 14 de junio, invitamos a que todos puedan recorrerla y acercarse a la experiencia, invita a eso y a percibir otras realidades”, concluyó el funcionario.

Fuente: Gobierno de Junín