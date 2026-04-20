Rival confirmado: Argentino jugará ante Atenas de Córdoba el playoff para no descender

Argentino de Junín cerró anoche la fase regular de la Liga Nacional de Básquet con una derrota frente a Regatas Corrientes por 93 a 69 y al mismo tiempo se confirmó que Atenas de Córdoba será el rival en el playoff por no descender.

El duelo para evitar caer a la Liga Argentina se desarrollará al mejor de cinco partidos, tendrá dos encuentros en Córdoba, dos en Junín (el cuarto de ser necesario) y de haber un quinto también será en la cancha del Griego ya que quedó mejor posicionado en la tabla.

En cuanto a las fechas de los juegos, aún falta la confirmación por parte de la organización pero iniciaría en la primera semana de mayo