Pesar por la muerte de María Inés Gallese de Dorbessan

En las primeras horas de este sábado, se conoció la triste noticia: la reconocida locutora había sufrido un accidente hace unos días, del que salió ilesa. Pero un paro cardíaco puso fin a sus días.

Gran pesar causó la noticia de la muerte de María Inés Gallese de Dorbessan, reconocida locutora que arrancó su carrera profesional en televisión pero luego acompañó ciclos gloriosos de la radiofonía local.

Tenía 86 años y había sido trasladada a un hogar de ancianos este último mes, luego de sufrir un terrible accidente sobre avenida San Martín y General Paz, frente al edificio donde residía con su esposo. Según trascendió, hoy habría sufrido un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

Será recordada siempre por su personalidad abierta, afable, de buen carácter y modales, además de sus virtudes profesionales que le asignan un lugar de privilegio en la historia de la comunicación local.