Detuvieron a dos hombres que ingresaban cocaína de máxima pureza a Junín

Efectivos de la policía de Seguridad Vial detectaron más de 300 gramos de la sustancia ocultos en un vehículo durante un control de rutina en el kilómetro 259 de la Ruta 7. Los involucrados, oriundos de Chivilcoy, quedaron detenidos por intentar concretar el ingreso de drogas a Junín para su comercialización.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los operativos de prevención que se despliegan en los accesos estratégicos a la región. Al interceptar un Chevrolet Corsa que circulaba hacia la planta urbana, los agentes notaron una actitud sospechosa en los dos ocupantes. Ante esta situación, se realizó una requisa del rodado donde se halló un envoltorio con el cargamento blanco. Tras los tests de rigor, se confirmó que se trataba de cocaína de máxima pureza.

La investigación judicial posterior permitió establecer con claridad que el destino final de la droga era nuestra ciudad. Con este operativo, las fuerzas de seguridad lograron frustrar el ingreso de cocaína a Junín, evitando que la sustancia sea fraccionada y vendida en el mercado local. El Juzgado Federal dispuso el secuestro del automóvil y el traslado de los detenidos a una dependencia policial, donde permanecen alojados a la espera de nuevas medidas procesales.

Fuente y foto laverdad