Preocupación en una Escuela Secundaria de Junín por una amenaza

Las amenazas que en las últimas jornadas comenzaron a recibirse en establecimientos educativos de distintas provincias y ciudades el país, llegaron a Junín, según señaló el sitio Junín 24.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria 7. Según trascendió, cuando se aprestaban a limpiar las instalaciones, encontraron en al menos uno de los baños, el texto “Tiroteo en la escuela 23/4. Los voy a matar a todos”.

La dirección del establecimiento, ante la conmoción que el hecho genera en la comunidad educativa, no sólo tomó las medidas correspondientes sino que además, a través de un comunicado informó a padres de los alumnos intentando llevar tranquilidad.

El comunicado

Nos dirigimos a ustedes con el fin de transmitir tranquilidad frente a la situación ocurrida en el dia de la fecha en relación con las amenazas halladas en los baños de la Institución. Comprendemos la preocupación que este hecho puede generar en la comunidad.

Informaos que la situación está siendo abordada de manera articulada con la Inspección del Nivel, la Jefatura Distrital y la Dirección Provincial de Educación Secundaria.