Vecinos de Paso Piedras y El Ombú reiteran reclamo por seguridad e infraestructura

Residentes de los barrios Paso Piedras y El Ombú manifestaron su preocupación ante un reciente hecho de inseguridad donde la puerta de una vivienda fue violentada.

El episodio reavivó una serie de pedidos que la comunidad viene sosteniendo ante las autoridades municipales por la falta de infraestructura de prevención en los sectores periféricos.

Los vecinos señalan que la zona que limita con la costa del río presenta condiciones que favorecen el tránsito de personas ajenas al barrio, situación que se ve agravada por la falta de iluminación pública y el crecimiento de la maleza, que en algunos sectores supera los dos metros de altura.

El reclamo puntual, que ya ha sido canalizado por vías formales y en diálogos con funcionarios locales, se centra en la necesidad de un refuerzo lumínico en todo el trazado interno y el perímetro trasero, la colocación de cámaras de seguridad conectadas al centro de monitoreo y operativos de limpieza inmediata en la vera del río y campos linderos.

Ante la falta de respuestas operativas, los damnificados solicitan una intervención técnica urgente para reducir la vulnerabilidad del sector.