Este miércoles Junín recupera su historia: vigilia y mapas del siglo pasado en el SUM Meoni

Este miércoles, el SUM Universitario Mario Andrés Meoni se transformará en un punto de encuentro entre el pasado y el presente de Junín. Desde las 20 h, en el marco de la vigilia por la educación pública, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) presentará un adelanto exclusivo de la muestra “Junín hace un siglo”. La propuesta principal invita a los asistentes a rastrear sus propias raíces: a través de mapas y planos originales del Archivo Histórico Roberto Dimarco, será posible identificar quién habitaba cada parcela de la ciudad hace más de cien años.

La exhibición busca trascender lo académico para convertirse en una experiencia personal y comunitaria. Al encontrar su dirección actual en documentos de 1904, los participantes podrán visualizar cómo era su cuadra o su barrio en los inicios del siglo XX, recuperando nombres y trazados que dieron forma a la identidad juninense. Esta iniciativa subraya el rol de la universidad no solo como centro de formación profesional, sino como guardiana del patrimonio y la memoria colectiva de la región.

El evento se llevará a cabo en el edificio de Newbery 348 y está abierto a toda la comunidad. Se espera que la jornada sea un espacio de reflexión sobre el valor de la educación pública y gratuita, reforzado por el sentido de pertenencia que genera conocer la historia del suelo que habitamos. La invitación es clara: acercarse con una dirección en mente y retirarse con una parte de la historia de Junín bajo el brazo.