“La Muni en tu Barrio” estará mañana en Agustina

Diversas áreas municipales se instalaron en el barrio José Hernández para brindar soluciones directas y garantizar el acceso a trámites esenciales. Durante la jornada se confirmaron nuevas fechas para el servicio de Zoonosis y se reforzó el acompañamiento integral a las familias de la zona. Este jueves 16, el programa de cercanía llegará a la localidad de Agustina, con todos los servicios municipales a partir de las 8 de la mañana en la sede de la sociedad de fomento del pueblo.

El Gobierno de Junín llevó adelante una nueva edición del programa «La Muni en tu barrio» en la Sociedad de Fomento del sector, con el firme objetivo de descentralizar la atención administrativa y social. Los equipos técnicos recorrieron el cuadrante manteniendo un contacto directo con los residentes, permitiendo que cada ciudadano pueda gestionar consultas sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

El operativo contó con la participación de dependencias clave como Salud, Niñez y Adolescencia, Adultos Mayores, Transporte, entre otras, integrando una respuesta multidisciplinaria ante las demandas de la comunidad. En este marco, se coordinaron futuras intervenciones en los pueblos del partido y se planificó la continuidad de los operativos sanitarios para asegurar la cobertura en todo el territorio local.

Al respecto, Marisa Chila, trabajadora social de la Secretaría General, destacó el impacto positivo de la iniciativa en lo que va del año: «Cada acercamiento de ‘La Muni en tu barrio’ ha sido un conectarte con el vecino donde llevamos las oficinas de la Municipalidad a la gente, caminamos el barrio y golpeamos cada casa; es un contacto directo, un salir de la oficina que considero algo muy positivo y un gran acercamiento».

Respecto a las consultas recibidas, Chila explicó que «venimos con la idea de dar soluciones a casi todas las cosas y, si algo no podemos hacerlo, lo derivamos, lo más frecuente es salud, bromatología, castraciones, niñez, adolescencia y tercera edad; el vecino se va con la idea de que se va a solucionar su dificultad conectándonos con la persona adecuada».

Además, confirmó que ya se planifica el desembarco en las localidades del Partido: «Se va a ir a los pueblos y se va a seguir recorriendo los distintos barrios; estamos planificando las fechas, ya que el factor climático nos ha obligado a modificar algunos días, pero si podemos confirmar que este jueves, estaremos en la localidad de Agustina».

Por su parte, Soledad Vilche, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio José Hernández, valoró la recepción de la comunidad: «La verdad que estamos supercontentos, es nuestra primera ‘Muni en tu barrio’ como gestión y la recepción es super favorable, estamos esperando los servicios de Zoonosis, que ya reprogramamos para que los vecinos puedan aprovecharlos».

Finalmente, Sabrina Forconi, coordinadora de Políticas Territoriales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, detalló el trabajo específico de su área: «Para nosotros es un espacio donde salimos al territorio a sacar dudas, responder consultas y realizar la labor territorial, son espacios destinados no solo a niños y adolescentes, sino también a los adultos que son referentes de esos menores».

Forconi subrayó la importancia de la presencia interdisciplinaria en estas jornadas: «Contamos no solo con el Servicio Local, sino también con la Dirección de Violencia; son equipos totalmente territoriales que salen a recorrer, visitar a los vecinos y gestionar distintos accesos para que los niños y adolescentes tengan sus derechos plenamente garantizados».