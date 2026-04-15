La UNNOBA no se apaga: Jornada regional en defensa de la ciencia y la educación

Desde las 8 horas de este miércoles 15 hasta las 8 del jueves 16, las universidades públicas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizarán una jornada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia.

Durante 24 horas, cada universidad llevará adelante actividades académicas, culturales, científicas y de extensión, que se sumarán al quehacer cotidiano de cada institución, y tendrán como propósito dar visibilidad a la tarea que despliegan las instituciones públicas de educación superior universitaria, a lo largo y a lo ancho del país.

En la UNNOBA la actividad institucional diagramada en el marco de esta jornada nacional se concentrará en la ciudad de Junín, en el corredor que abarca el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA), el Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH), el Salón de Usos Múltiples «Mario Meoni» y la Escuela de Tecnología. Allí se llevarán adelante diversas propuestas. La convocatoria será abierta a toda la comunidad y girará en torno a consignas orientadas a mostrar lo que la UNNOBA representa para la sociedad de la región en términos de educación, investigación, extensión y desarrollo.

Bajo el lema “Cuidemos lo que nos hace bien” la iniciativa impulsada desde el CIN se sustenta en la convicción de que sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina, se va apagando.

En este marco, la jornada nacional apela a que el conjunto de la sociedad acompañe el pedido de las universidades públicas para que el Gobierno nacional cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y, de esta manera, les devuelva a las instituciones de educación superior y al sistema científico las condiciones mínimas de previsibilidad que necesitan para seguir cumpliendo con su función de generar más y mejor educación pública y ciencia de calidad.

La dinámica de la actividad en la UNNOBA

Desde la UNNOBA insistieron en que durante la jornada del 15 de abril, desde las 8 horas hasta las 20 horas, se estarán realizando las actividades de rutina, razón por la cual las clases se dictarán en sus horarios y lugares de cursada habitual y los exámenes se tomarán tal como estaban previstos. Además se desarrollarán con normalidad las actividades de Extensión Universitaria.

«En el marco de la jornada nacional, lo que haremos desde la UNNOBA es sumar propuestas, actividades culturales, científicas y de extensión, además de talleres, muestras y espacios de encuentro que se desarrollarán en paralelo y también durante la noche», sostuvieron.

El cronograma previsto será el siguiente:

DIA HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 15 de abril 20:00 / 20:20 Conversatorio sobre actividades del laboratorio y proyectos de investigación Aula 11 – Edificio Eva Perón 20:00 / 21:00 Taller «Tintas por la Educación pública» SUM Meoni 20:00 / 21:00 Clase abierta de Teatro SUM Meoni 20:00 / 21:00 Consultorio de alimentos Aula Magna de la ET 20:00 / 22:00 Taller de RCP abierto Explanada del IADH y SUM Meoni 20:00 / 23:00 Streaming en vivo desde el canal de Youtube UNNOBA Noticias SUM Meoni 20:00 / 24:00 Consultorio de tesis Biblioteca 20:00 / 24:00 Visitas guiadas al Laboratorio de simulación IADH Laboratorio de Simulación- IADH 20:00 / 24:00 Stand de presentación de desarrollos tecnológicos IADH SUM Meoni 20:00 / 24:00 Espacio de atención, consulta y asesoramiento en las inscripciones a Becas Progresar SUM Meoni 20:00 / 24:00 Estación de Deportes y Recreación SUM Meoni 20:00 / 24:00 Recorrida por el CIBA, con presentación de líneas de trabajo, desarrollos y oferta tecnológica. CIBA 20:00 / 24:00 Presentación del LEMEJ, mostrando capacidades, servicios a terceros, articulación con docencia e impacto en el territorio. SUM Meoni 20:00 / 24:00 Experiencia de vinculación del LADIMI LADIMI 20:00 / 24:00 Muestra de Mapas y planos de Junín- Archivo histórico SUM Meoni 15 de abril al 16 de abril 20:00 / 08:00 Elaboración de banderas y carteles con leyendas de apoyo a la educación pública SUM Meoni 20:00 / 08:00 Muestra fotográfica «Una Universidad para todas las edades» SUM Meoni 20:00 / 08:00 Proyección continua de videos institucionales con oferta académica, actividades de Investigación y Extensión SUM Meoni 23:00/9:00 Programación especial en UNNOBA Radio por 89.7 Junín y 99.1 Pergamino SUM Meoni 16 de abril 8:30 / 10:00 Clase de Actividad física de PEPSAM SUM Meoni

La exigencia de cumplir con la Ley

Recientemente la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y rechazó la apelación del Poder Ejecutivo Nacional, obligándolo a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por amplia mayoría en ambas Cámaras legislativas.

La medida cautelar exige que la administración pública cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 que refieren a la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales. Asimismo, también exige la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.

El fallo judicial resalta que el impacto fiscal de la aplicación es bajo y no afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, garantiza un derecho central de la Constitución como el derecho a la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 en el marco de una acción de amparo promovida por el CIN y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades.

Respecto del pronunciamiento de la Cámara, los rectores nucleados en el CIN señalaron que “las universidades lo que están exigiendo privilegios”, sino “el efectivo cumplimiento de una ley aprobada e insistida en el Congreso de la Nación y que viene a resolver un problema de financiamiento que está generando una crisis muy profunda en el conjunto del sistema universitario, poniendo en riesgo el derecho de las y los ciudadanos a acceder a una educación universitaria pública de calidad.