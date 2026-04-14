Una joven de 21 años fue detenida con marihuana fraccionada

Un operativo policial realizado en el barrio Pueblo Nuevo derivó en la detención de una joven de 21 años, quien quedó imputada por infracción a la Ley 23.737. El procedimiento fue llevado a cabo por el Gabinete Investigativo de la Comisaría Segunda, en conjunto con personal de la Policía Local, tras obtener una orden de registro para un domicilio ubicado en la calle España al 300 aproximadamente.

La diligencia judicial se inició originalmente para dar con elementos relacionados a una causa por hurto. Sin embargo, al inspeccionar la propiedad, los uniformados no hallaron los objetos buscados pero descubrieron una importante cantidad de material vinculado al narcotráfico. Durante la requisa se secuestraron numerosas bolsas tipo ziploc que contenían flores de marihuana, con un peso total de 375 gramos, además de una balanza de precisión, dinero en efectivo de distinta denominación y un teléfono celular.

Ante el hallazgo, la moradora de la vivienda fue aprehendida de inmediato bajo el cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, siendo citada a primera audiencia en la sede de los Tribunales para prestar declaración.