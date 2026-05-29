En detalle, todas las comisiones que integrarán los 14 diputados de la cuarta sección

La Cámara de Diputados bonaerense hizo oficial la conformación de sus 47 comisiones permanentes. Como se preveía, el oficialismo se quedó con las tres comisiones más importantes: Asuntos Constitucionales y Justicia; Presupuesto e Impuestos; y Legislación General.
En ese esquema, los 14 diputados que representan a la Cuarta Sección Electoral quedaron distribuidos en distintas áreas estratégicas, con presencia tanto en presidencias como en vicepresidencias y secretarías de comisión.
El detalle
Valentín Miranda (UCR)
-
Asuntos Constitucionales y Justicia
-
Asuntos Municipales
-
Asuntos Agrarios
-
Prevención de las Adicciones (Presidente)
María Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal)
-
Presupuesto e Impuestos
-
Obras Públicas (Vicepresidenta)
-
Asuntos Agrarios (Vicepresidenta)
-
Asuntos Regionales y del Interior
Luciano Bugallo (CC)
-
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Secretario)
-
Comercio Exterior (Presidente)
María Laura Ricchini (PRO)
-
Obras Públicas (Presidenta)
-
Derechos Humanos
Fernando Rovello (PRO)
-
Asuntos Municipales
-
Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía (Vicepresidente)
-
Transporte (Vicepresidente)
Avelino Zurro (Fuerza Patria)
-
Asuntos Constitucionales y Justicia
-
Presupuesto e Impuestos
-
Asuntos Municipales (Presidente)
-
Servicios Públicos
Viviana Raquel Guzzo (Fuerza Patria)
-
Educación
-
Asuntos Agrarios
-
Asuntos Culturales
Alexis Raúl Guerrera (Fuerza Patria)
-
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Micaela Edith Olivetto (Fuerza Patria)
-
Legislación General
-
Asuntos Agrarios
-
Ambiente y Desarrollo Sostenible
-
Reforma Política y del Estado
-
Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía (Presidenta)
-
Asuntos Regionales y del Interior
Germán Di Césare (Fuerza Patria)
-
Asuntos Constitucionales y Justicia
-
Asuntos Municipales
-
Obras Públicas
-
Comercio Exterior (Secretario)
Gustavo Sergio Cuervo (Nuevos Aires)
-
Asuntos Constitucionales y Justicia
-
Presupuesto e Impuestos
-
Comisión no identificada en página 5
-
Reforma Política y del Estado
María Salomé Jalil Toledo (Unión y Libertad)
-
Prevención de las Adicciones
-
Comisión de Mujeres, Género y Diversidad (Presidenta)
-
Asuntos de las Personas con Discapacidad (Vicepresidenta)
Martín Adolfo Rozas (Unión y Libertad)
-
Asuntos Constitucionales y Justicia
-
Presupuesto e Impuestos
-
Educación (Vicepresidente)
-
Seguridad y Asuntos Penitenciarios
Blanca Elda Alessi (Unión y Libertad)
-
Asuntos Municipales (Secretaria)
-
Salud Pública
-
Ambiente y Desarrollo Sostenible