En detalle, todas las comisiones que integrarán los 14 diputados de la cuarta sección

Por Redacción

Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 17:24

La Cámara de Diputados bonaerense hizo oficial la conformación de sus 47 comisiones permanentes. Como se preveía, el oficialismo se quedó con las tres comisiones más importantes: Asuntos Constitucionales y Justicia; Presupuesto e Impuestos; y Legislación General.

En ese esquema, los 14 diputados que representan a la Cuarta Sección Electoral quedaron distribuidos en distintas áreas estratégicas, con presencia tanto en presidencias como en vicepresidencias y secretarías de comisión.

El detalle

Valentín Miranda (UCR)

  • Asuntos Constitucionales y Justicia

  • Asuntos Municipales

  • Asuntos Agrarios

  • Prevención de las Adicciones (Presidente)

María Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal)

  • Presupuesto e Impuestos

  • Obras Públicas (Vicepresidenta)

  • Asuntos Agrarios (Vicepresidenta)

  • Asuntos Regionales y del Interior

Luciano Bugallo (CC)

  • Ambiente y Desarrollo Sostenible (Secretario)

  • Comercio Exterior (Presidente)

María Laura Ricchini (PRO)

  • Obras Públicas (Presidenta)

  • Derechos Humanos

Fernando Rovello (PRO)

  • Asuntos Municipales

  • Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía (Vicepresidente)

  • Transporte (Vicepresidente)

Avelino Zurro (Fuerza Patria)

  • Asuntos Constitucionales y Justicia

  • Presupuesto e Impuestos

  • Asuntos Municipales (Presidente)

  • Servicios Públicos

Viviana Raquel Guzzo (Fuerza Patria)

  • Educación

  • Asuntos Agrarios

  • Asuntos Culturales

Alexis Raúl Guerrera (Fuerza Patria)

  • Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Micaela Edith Olivetto (Fuerza Patria)

  • Legislación General

  • Asuntos Agrarios

  • Ambiente y Desarrollo Sostenible

  • Reforma Política y del Estado

  • Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía (Presidenta)

  • Asuntos Regionales y del Interior

Germán Di Césare (Fuerza Patria)

  • Asuntos Constitucionales y Justicia

  • Asuntos Municipales

  • Obras Públicas

  • Comercio Exterior (Secretario)

Gustavo Sergio Cuervo (Nuevos Aires)

  • Asuntos Constitucionales y Justicia

  • Presupuesto e Impuestos

  • Comisión no identificada en página 5

  • Reforma Política y del Estado

María Salomé Jalil Toledo (Unión y Libertad)

  • Prevención de las Adicciones

  • Comisión de Mujeres, Género y Diversidad (Presidenta)

  • Asuntos de las Personas con Discapacidad (Vicepresidenta)

Martín Adolfo Rozas (Unión y Libertad)

  • Asuntos Constitucionales y Justicia

  • Presupuesto e Impuestos

  • Educación (Vicepresidente)

  • Seguridad y Asuntos Penitenciarios

Blanca Elda Alessi (Unión y Libertad)

  • Asuntos Municipales (Secretaria)

  • Salud Pública

  • Ambiente y Desarrollo Sostenible