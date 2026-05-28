Detuvieron a un delincuente que robó una estación de servicio armado con una cuchilla

Un violento asalto conmovió a los vecinos de Junín luego de que un sujeto armado con una cuchilla irrumpiera en una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles J. Muñíz y Arquímedes. El delincuente amedrentó al empleado del establecimiento, sustrajo el dinero en efectivo de la caja registradora y huyó rápidamente del lugar a bordo de una bicicleta.

La investigación se inició de inmediato bajo la coordinación de los pesquisas de la Comisaría Primera, en un trabajo conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 y los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona resultó clave para identificar al sospechoso y obtener imágenes fundamentales para la causa.

Con las pruebas recolectadas, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento de urgencia para un domicilio situado en la calle Uruguay al 750 aproximadamente. El operativo, apoyado por efectivos del Grupo Motorizado SASU, permitió el secuestro de una bicicleta de dama rodado 26 con canasto color azul y una cuchilla de cabo de madera con una hoja metálica de 20 centímetros, ambos elementos utilizados durante el atraco.

Aunque el sospechoso no se encontraba en la vivienda al momento del registro, los agentes continuaron con las tareas de rastrillaje y lograron localizarlo en el cruce de las calles Negretti e Ituzaingó. El malviviente intentó escapar a pie, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido por el delito de robo. El detenido quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición de la Justicia.