Petrecca apuntó contra LLA: cuestionó los “modos y criterios del gobierno”, pero comparte "el rumbo"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional de Javier Milei, pese a respaldar algunas de las principales medidas económicas impulsadas por La Libertad Avanza.

El jefe comunal, actualmente de licencia, sostuvo que comparte el rumbo macroeconómico del Ejecutivo nacional, aunque cuestionó aspectos vinculados a la gestión y la paralización de la obra pública, así como también las formas y la falta de "estabilidad".

“Estamos de acuerdo con el ordenamiento macroeconómico, con terminar con la inflación descontrolada y con varias reformas que se impulsaron. Pero no estamos de acuerdo con que no haya obra pública ni con los modos y criterios del gobierno”, afirmó Petrecca a Chacabuco en Red.

Las declaraciones del dirigente del PRO se dan en medio de las tensiones y negociaciones entre sectores del macrismo y La Libertad Avanza, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, de cara al armado político y electoral.

En ese marco, Petrecca reivindicó el rol del PRO y del expresidente Mauricio Macri dentro del escenario político actual. “El PRO es quien puede darle estabilidad y equilibrio a este proceso”, aseguró.