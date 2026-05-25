Junín celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

Luego de la realización de la tradicional Velada de Gala desarrollada este domingo por la noche en el Teatro San Carlos, continuaron las actividades organizadas por el Gobierno de Junín para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y de la creación de la Primera Junta de Gobierno. La propuesta artística contó con distintas interpretaciones musicales y una destacada puesta en escena, mientras que el Himno Nacional Argentino fue ejecutado por la Banda Militar “Curupaytí”, perteneciente al Grupo de Artillería 10, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.*

*En continuidad con la agenda oficial prevista para este 25 de Mayo, el intendente de Junín, Juan Fiorini, encabezó este lunes el izamiento de la bandera nacional en la plaza 25 de Mayo, en un emotivo acto protocolar para dar comienzo a la conmemoración oficial de esta fecha patria. Lo hizo acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina De Miguel, junto a las concejales Rocío Cayzac y Belén Veronelli, además del senador provincial Pablo Petrecca y el teniente coronel Gonzalo Martín Crespo.*

*Una vez concluido el acto protocolar en la plaza central, el jefe comunal compartió un desayuno patrio en las instalaciones del Salón Rojo del Concejo Deliberante, donde participaron autoridades locales, representantes institucionales y referentes de distintos sectores de la comunidad. Del encuentro también formaron parte integrantes de las distintas fuerzas políticas del cuerpo deliberativo junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina De Miguel, en un espacio de encuentro en el marco de esta fecha histórica para todos los argentinos.*

Las instituciones de la comunidad estuvieron representadas por autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento, integrantes de la Cámara Hotelera Gastronómica y de la Sociedad Rural de Junín, además de autoridades educativas, policiales y gremiales. También participaron representantes de instituciones deportivas y referentes de los distintos credos de la comunidad, quienes acompañaron las actividades oficiales desarrolladas en el marco de la conmemoración patria.

*Distintos referentes presentes compartieron sus reflexiones y valoraciones acerca de esta significativa fecha patria*

En ese marco, el intendente de Junín, Juan Fiorini, destacó la importancia de compartir estas fechas patrias junto a toda la comunidad y valoró tanto la realización de la Velada de Gala en el Teatro San Carlos como el tradicional desayuno patrio junto a instituciones locales, y remarcó: “Es necesario seguir trabajando de manera articulada por el crecimiento de la ciudad, poniendo el foco en los valores, la identidad y los desafíos de cara al bicentenario de Junín, resaltando que la construcción colectiva debe sostenerse no sólo desde los discursos, sino también a través de acciones concretas durante todo el año”.

En continuidad, el teniente coronel Gonzalo Martín Crespo expresó su satisfacción por poder compartir una nueva conmemoración patria junto a los vecinos de la ciudad y destacó la gran participación de la comunidad tanto en la Velada de Gala como en las actividades desarrolladas durante el 25 de Mayo, y señaló: “Es muy importante mantener vivos los valores y el legado de los hombres y mujeres que forjaron la patria, promoviendo espacios de unión y encuentro que permitan fortalecer la identidad y el compromiso colectivo con el presente y el futuro de la sociedad”.

Para finalizar, Pablo Petrecca, senador provincial puso en valor el significado histórico de la Revolución de Mayo y destacó la importancia de sostener espacios de diálogo y camaradería entre instituciones, dirigentes y representantes de distintos sectores de la comunidad; y en este marco subrayó que “más allá de las diferencias de pensamiento, existe un objetivo común vinculado al crecimiento de Junín, son estos encuentros los que permiten fortalecer vínculos, intercambiar ideas y seguir construyendo colectivamente la ciudad de cara a los próximos 200 años de historia”.

También dio su palabra, Agustina de Miguel, presidenta del HCD, y destacó el valor de este tipo de encuentros para fortalecer los lazos entre los vecinos y reafirmar principios fundamentales de la vida democrática: “Lo que yo siempre pienso, en todas las circunstancias, es en la importancia de la unidad nacional en los temas centrales, el respeto por las opiniones contrarias y el sostenimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales, hoy pudimos vivenciar esos valores en este desayuno patrio”.

“Siempre cobra mucha importancia este tradicional desayuno patrio, funciona como un espacio de encuentro entre instituciones y representantes de distintos sectores de la comunidad, donde podemos intercambiar ideas y debatir sobre el presente y futuro de la ciudad, especialmente de cara al bicentenario de Junín, hay que seguir fortaleciendo el crecimiento del sector comercial y acompañar la llegada de nuevas empresas a la ciudad”, dijo Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín.

Seguidamente, la concejal Belén Veronelli reflexionó acerca del significado histórico de la Revolución de Mayo y destacó la importancia de sostener las ideas y proyectos colectivos a lo largo del tiempo: “Invitamos a los vecinos a valorar estos espacios de encuentro institucional, las transformaciones más importantes nacen de la perseverancia, el compromiso y la convicción de trabajar por objetivos comunes”.

En tanto, el Dr. Hugo Greco, presidente del Foro de Seguridad Vial y titular del Grupo IE, puso en valor la realización de estos encuentros comunitarios y el trabajo conjunto que llevan adelante instituciones, vecinos y el Municipio para el crecimiento de Junín, y destacó: “Todo se encamina hacia el desarrollo turístico de la ciudad, las mejoras en los espacios públicos y la importancia de seguir proyectando un Junín cada vez más integrado y preparado para consolidarse como una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, tenemos con qué y la mirada es hacia ahí”.

Al mismo tiempo, Julio Miguenz, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, señaló que “las fechas patrias representan momentos profundamente emotivos para todos los argentinos, compartir este tipo de encuentros junto a instituciones y organizaciones de la comunidad tiene muchísimo valor, y hay un compromiso diario de seguir trabajando de manera articulada para mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada uno de los barrios de la ciudad”.

Por otro lado, Hernán Guibelalde y Gustavo Frederking, representantes del sector agropecuario de la ciudad, resaltaron la importancia de compartir este tipo de celebraciones junto a las instituciones locales y toda la comunidad. Además, coincidieron en la necesidad de renovar el compromiso colectivo para seguir construyendo un país mejor, destacando el rol del campo y de cada uno de los sectores productivos en el crecimiento y desarrollo de la Argentina.

En esta misma línea, los párrocos Pablo Vallés, de San Ignacio de Loyola, y Hernán Lucía, de las parroquias San Francisco de Asís y Nuestra Señora del Carmen, reflexionaron sobre el valor de las fechas patrias como momentos para renovar el compromiso con la unidad, la solidaridad y el bien común, y remarcaron: “Hoy en día es muy importante recuperar el espíritu de hermandad y servicio que impulsaron los próceres argentinos, apostando a una comunidad más unida, comprometida y con igualdad de oportunidades para todos”.

*Cerca de 100 instituciones y cientos de familias acompañaron el tradicional desfile patrio*

Como cierre de una jornada cargada de emoción y sentimiento patrio, se llevó adelante el tradicional desfile cívico institucional sobre la avenida San Martín, donde cerca de 100 instituciones de la comunidad se hicieron presente para rendir homenaje a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Clubes deportivos, sociedades de fomento, establecimientos educativos, colectividades, agrupaciones tradicionalistas, instituciones culturales, centros de jubilados y entidades intermedias desfilaron orgullosamente frente a los vecinos, en una verdadera muestra de identidad, compromiso y pertenencia con la ciudad y la historia argentina.

El paso de cada delegación fue acompañado por el aplauso y el acompañamiento de cientos de familias juninenses que se acercaron para compartir esta fecha tan significativa, en un clima de encuentro y unión comunitaria. También participaron fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas, instituciones religiosas y academias artísticas, en un cierre que volvió a poner en valor el rol fundamental de las instituciones y el profundo sentimiento patrio que une a toda la comunidad de Junín.