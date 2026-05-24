Petrecca visitó China y destacó: "Esto no se trata de ideologías"

El senador provincial y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, participó de una agenda estratégica de trabajo en Shanghái - República Popular China- tras ser invitado por representantes del gobierno chino y empresas de ese país con presencia e inversiones en la Argentina; con el objetivo de fortalecer vínculos internacionales, conocer experiencias de innovación tecnológica y explorar oportunidades de desarrollo para la Provincia de Buenos Aires.

La agenda desarrollada en China incluyó reuniones con autoridades gubernamentales, empresarios, inversores y representantes de compañías vinculadas a sectores estratégicos como tecnología, infraestructura, energía y servicios inteligentes. También se realizaron recorridas por empresas y centros de innovación especializados en soluciones aplicadas a la gestión urbana y al funcionamiento eficiente de servicios públicos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de articulación, cooperación e intercambio para Junín y la Provincia de Buenos Aires.

De estos encuentros participaron además el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a referentes vinculados al comercio internacional y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre Argentina y China. Asimismo, formaron parte de la agenda actores con amplia trayectoria en la relación institucional y comercial entre ambos países, entre ellos el ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; el actual embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia; el cónsul argentino en Shanghái, Luciano Tanto Clément; y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), encabezados por su director ejecutivo, Ignacio Lamothe.

Uno de los ejes centrales de la recorrida estuvo enfocado en el conocimiento de tecnologías aplicadas al suministro y medición de servicios esenciales como agua y gas. Allí se pudieron observar sistemas de última generación que incorporan inteligencia artificial, monitoreo digital en tiempo real, automatización y análisis inteligente de datos para optimizar el funcionamiento de redes, detectar pérdidas, anticipar fallas y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

La experiencia permitió conocer de primera mano cómo muchas ciudades del mundo ya avanzan hacia modelos de infraestructura inteligente y gestión urbana apoyados en innovación tecnológica, con herramientas que mejoran la planificación, reducen costos operativos y elevan la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“La transformación tecnológica que hoy atraviesa al mundo también debe formar parte de la agenda de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos que mirar experiencias exitosas, aprender y generar vínculos que nos permitan acercar innovación y nuevas oportunidades a nuestros municipios”, señalo el Senador Petrecca.

La agenda permitió además presentar a Junín y al interior bonaerense como territorios con potencial productivo, capacidad de crecimiento y posibilidades de articulación internacional. Entre los temas abordados surgieron iniciativas vinculadas a cooperación institucional, búsqueda de ciudades hermanas, intercambio tecnológico y posibles proyectos conjuntos con empresas chinas que actualmente desarrollan actividades en Argentina.

El Senador destaco que este tipo de experiencias permiten abrir una discusión más profunda sobre el futuro de la Provincia de Buenos Aires en un contexto global atravesado por la innovación, la inteligencia artificial y la transformación de las economías.

“La Provincia tiene una enorme capacidad industrial, agro productiva, logística y universitaria. Pero además necesita integrarse al mundo, generar vínculos y prepararse para los desafíos tecnológicos que vienen”, remarcaron.

La recorrida por Shanghái también dejó una fuerte impresión sobre el nivel de despliegue tecnológico que hoy poseen muchas ciudades del mundo, especialmente en infraestructura urbana, energía, transporte y servicios inteligentes.

“Esto no se trata de ideologías. Se trata de gestión, de desarrollo y de entender que las ciudades y las provincias que no incorporen innovación y apertura al mundo van a quedar relegadas”, expreso el Senador.

Finalmente, Petrecca subrayó la importancia de construir una Provincia de Buenos Aires más moderna, conectada y preparada para competir en un escenario internacional cada vez más dinámico.

“Mientras el mundo avanza en inteligencia artificial, automatización y tecnología aplicada a la gestión pública, nosotros también tenemos que pensar cómo modernizar nuestros municipios, mejorar servicios y generar oportunidades para los bonaerenses. El desarrollo no ocurre solo: se planifica, se construye y también se va a buscar”, concluyó.